День Крещения Руси отметят колокольным звоном

В субботу, 28 июля в полдень по местному времени в каждом храме, церкви и соборе Югры прозвучит колокольный звон. Церковный перезвон будет посвящен дню памяти князя Владимира — крестителя Киевской Руси.

Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, «Впервые волна единовременного перезвона объединила православные храмы и монастыри России Казахстана в 2012 году», — сообщается на сайте Ханты-Мансийской епархии.

Кстати, в Ханты-Мансийске есть Церковь Владимира равноапостольного. Она находится по адресу ул. Гагарина, 25 на территории храмового комплекса.