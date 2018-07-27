День Крещения Руси отметят колокольным звоном 

В субботу, 28 июля в полдень по местному времени в каждом храме, церкви и соборе Югры прозвучит колокольный звон. Церковный перезвон будет посвящен дню памяти князя Владимира — крестителя Киевской Руси.
«Впервые волна единовременного перезвона объединила православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана в 2012 году», — сообщается на сайте Ханты-Мансийской епархии.
В 8:00 в Воскресенском кафедральном соборе города Ханты-Мансийска митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел проведет Божественную литургию.
Кстати, в Ханты-Мансийске есть Церковь Владимира равноапостольного. Она находится по адресу ул. Гагарина, 25 на территории храмового комплекса.