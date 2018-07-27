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Гроссглокнер — самая красивая высокогорная дорога в мире
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Гроссглокнер — самая красивая высокогорная дорога в мире 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Высокогорная дорога Гроссглокнер — одна из самых красивых в Альпах. Она соединяет австрийские земли Зальцбург и Каринтию, проходя по очень живописным местам. Фотограф Николай Господарек с 2008 года делает прекрасные снимки с этой дороги. «Каждый раз эти виды открываются мне по-новому. Я просто поражен красотой природы этих мест», — рассказал Николай.
Источник: boredpanda.com  Дорога открыта для проезда с мая по октябрь, и каждый год в это время по ней путешествуют тысячи туристов.
Просто взгляните на эти впечатляющие снимки неподдельного совершенства природы.
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