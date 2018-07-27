Врио алтайского губернатора Томенко предложил на пост сенатора экс-губернатора Карлина 

БАРНАУЛ, 27 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко в пятницу подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы региона в краевую избирательную комиссию и предложил трех кандидатов в Совет Федерации, среди которых — экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин. Об этом сообщили ТАСС в крайизбиркоме.
"Томенко предоставил листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований. Также он сдал сведения о трех кандидатах, один из которых в случае победы на выборах будет наделен полномочиями члена Совета Федерации. В списке — действующий сенатор Михаил Щетинин, экс-глава региона Александр Карлин и врио первого заместителя председателя правительства края Александр Лукьянов", — уточнили в избиркоме.
Выборы губернатора Алтайского края пройдут в единый день голосования, 9 сентября. В регионе своих кандидатов в главы региона выдвинули шесть партий. Помимо Томенко, выдвинутого от "Единой России", от Партии роста был представлен председатель регионального отделения Андрей Крылов, от ЛДПР — депутат фракции в краевом заксобрании Владимир Семенов. Кандидатом от партии «Яблоко» выдвинут общественник, председатель товарищества собственников жилья «Октябрьский» Виктор Рау, от "Справедливой России" — Людмила Суслова, от Партии малого бизнеса России — редактор интернет-издания города Рубцовска Сергей Сущевский.
Возглавлявший регион с 2005 года Александр Карлин ушел в отставку 30 мая. Временно исполняющим обязанности губернатора до выборов был назначен 47-летний Виктор Томенко, работавший до этого и.о. первого замгубернатора — председателя правительства Красноярского края.