«Сумма» продает «Открытый порт Находка» 

Группа «Сумма», управляющая активами находящегося под арестом Зиявудина Магомедова, ведет переговоры о продаже АО «Открытый порт Находка» (ОПН, в порту Восточный) структурам Дмитрия Босова (владелец угольной компании «ВостокУголь»). Об этом «Ведомостям» рассказали четыре человека, близких к разным сторонам переговоров. Кроме Босова активом интересовался и Роман Троценко (глава ООО «Новапорт» и советник руководителя НК «Роснефть» Игоря Сечина), добавляют трое из них. Актив оценен в 1,45 млрд руб., продолжают они.
АО «Открытый порт Находка» реализовал в порту Восточный проект угольного терминала «Север», который должен был заработать в 2017 г. в рамках развития транспортного узла «Восточный — Находка». Общий объем финансирования планировался в объеме 46,7 млрд руб., включая средства инвестора и федерального бюджета. Из федеральной казны планировалось направить на строительство комплекса 28, 3 млрд Полный грузооборот должен составить не менее 20 млн тонн в год. Планировалось, что грузы на терминал «Север» будут поступать по Транссибирской магистрали с крупнейших угольных месторождений страны. В свою очередь ОАО «РЖД» для обеспечения дополнительных перевозок на подходах к порту Восточный в ближайшие годы должно было провести реконструкцию станций Смоляниново, Новонежино, Красноармейский.
Никаких обязывающих документов пока не подписывалось, подчеркивает близкий к одной из структур Босова человек. «Потенциально порт может быть интересен, но целесообразность его приобретения сейчас небесспорна, — объясняет он. — Гарантировать загрузку порта не позволяет пропускная способность железных дорог». Кроме того, на Дальнем Востоке уже есть большие мощности по перевалке угля, в том числе порт Восточный, а Босовым строится порт Вера в Приморском крае (20 млн тонн в год), напоминает собеседник.
АО «Открытый порт Находка» в начале марта направило Минтрансу РФ предложение о заключении концессионного соглашения по проекту развития транспортного узла «Восточный — Находка». Подрядчик по первому и второму этапам проекта — ООО «Стройновация» (также входит в группу «Сумма») в 2017 г. вела работы крайне низкими темпами. В связи с этим в ноябре 2017 г. госзаказчик решил расторгнуть контракт и добиваться возвращения непогашенной части аванса — 2,927 млрд руб., а также потребовать неустойку за ненадлежащее исполнение подрядчиком его обязательств. Как сообщал KONKURENT.RU, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввел процедуру банкротства (наблюдение) в отношении ООО «Стройновация». Общий долг компании перед пятью кредиторами составляет примерно 210 млн руб.