СМИ: «Сумма» может продать структурам Босова строящийся терминал в Находке

МОСКВА , 27 июл — ПРАЙМ. Группа «Сумма», управляющая активами находящегося под арестом Зиявудина Магомедова, ведет переговоры о продаже АО «Открытый порт Находка» (ОПН) структурам Дмитрия Босова , пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к разным сторонам переговоров.

Сообщается, что кроме Босова активом интересовался и Роман Троценко , актив оценен в 1,45 миллиарда рублей. Никаких обязывающих документов пока не подписывалось, подчеркивает близкий к одной из структур Босова человек. По его словам, потенциально порт может быть интересен, но целесообразность его приобретения сейчас небесспорна, гарантировать загрузку порта не позволяет пропускная способность железных дорог. Кроме того, на Дальнем Востоке уже есть большие мощности по перевалке угля, в том числе порт Восточный , а Босовым строится порт Вера.

Возможная сделка может быть осложнена тем, что Магомедов с марта находится под арестом, пишет издание. Вместе со старшим братом Магомедом он обвиняется в создании преступного сообщества и хищении госсредств на общую сумму около 2,5 миллиарда рублей. Представитель группы «Сумма» отрицает газете информацию о подготовке сделки. Представитель Босова и Роман Троценко отказались от комментариев изданию.

Если сделка состоится, то будет продана кипрская Silkenio Enterprise Ltd, которой принадлежит 100% в ОПН. Собеседники газеты считают, что это выгодная сделка для Магомедова. С учетом ареста счетов и активов продавцу нужны средства, объясняет изданию знакомый Магомедовых. Порт же, по его словам, не арестован. Раз обсуждается продажа кипрской компании, а не самого порта, речь гарантированно идет о сделке по зарубежному праву, указывает партнер BMS Law Firm Денис Фролов . В этом случае, если продажа состоится, Магомедов может избежать ареста средств, который возможен при сделке в российской юрисдикции, отмечает юрист.