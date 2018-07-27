Кандидаты пообещали решить проблемы

Кандидаты на пост мэра Москвы и их доверенные лица провели круглый стол и встречу с жителями столицы, чтобы обсудить проблемы горожан.

Кандидат от КПРФ Вадим Кумин предложил жителям района Кунцево на западе Москвы на встрече обсудить накипевшее.

Согласовать мероприятие кандидату не удалось, поэтому на саму встречу он так и не пришел, а с горожанами беседу вели его доверенные лица.

Впрочем, граждане хотели рассказать о своих проблемах самому Кумину, поэтому таким раскладом остались недовольны и свое недовольство громко выражали представителям кандидата.

Сами доверенные лица рассказали присутствующим о том, почему горожане должны отдать свои голоса именно за их кандидата.

— А давайте вернемся к обсуждению проблем квартала, — предложил один из жителей, Алексей Коновалов

Именно протест жителей против строительства многоэтажного жилого комплекса в 47–48-м кварталах Кунцева на месте старых домов изначально был лейтмотивом мероприятия. В свою очередь, доверенные лица Вадима Кумина пообещали горожанам, что проблема обязательно будет решена.

Всего на территории города функционируют 13 муниципальных приютов, в которых содержатся порядка 16 тысяч собак и свыше 700 кошек. Вопросов к финансовой составляющей у волонтеров не возникает — город заботится о братьях наших меньших и регулярно направляет средства в приюты. Однако москвичи подняли темы закупки кормов для животных, неподобающего состояния зданий некоторых приютов, отсутствия должных санитарных условий, нехватки медикаментов и другие.