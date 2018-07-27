Торгпред США: помощь от правительства из-за торговых войн получат только фермеры 

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Финансовая помощь правительства США из-за последствий торговых войн будет предоставлена на данный момент только американским фермерам, другим сферам субсидии выделяться не будут. Об этом заявил в четверг представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, выступая на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по ассигнованиям.
"Нет. На данный момент нет", — ответил он на соответствующий вопрос сенатора-демократа Джин Шахин (от штата Нью-Гэмпшир).
Ранее стало известно, что власти США намерены выделить $12 млрд помощи фермерам, которых затронуло торговое противостояние США с Китаем и другими странами, в том числе странами Евросоюза. Как сообщила газета The Washington Post, производители сельскохозяйственной продукции жалуются, что действия Китая и других стран в ответ на протекционистскую политику США могут стоить им миллиардов долларов. Белый дом на протяжении нескольких месяцев искал возможность оказать фермерам поддержку, которая бы распространялась через министерство сельского хозяйства и включала прямую материальную помощь, программы содействия в распространении продуктов и стимулировании торговли.
1 июня США ввели пошлины на импортируемую из Канады, Мексики и стран ЕС продукцию из стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Указанные страны впоследствии ввели ответные меры. ЕС, в частности, начал разбирательство в ВТО и с 22 июня ввел 25%-ные пошлины на ряд видов американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, суммарный объем экспорта которой составляет €2,8 млрд в год.