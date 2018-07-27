Торгпред США: помощь от правительства из-за торговых войн получат только фермеры

ВАШИНГТОН, 27 июля. / ТАСС /. Финансовая помощь правительства США из-за последствий торговых войн будет предоставлена на данный момент только американским фермерам, другим сферам субсидии выделяться не будут. Об этом заявил в четверг представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, выступая на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по ассигнованиям.

"Нет. На данный момент нет", — ответил он на соответствующий вопрос сенатора-демократа Джин Шахин (от штата Нью-Гэмпшир).

Ранее стало известно, что власти США намерены выделить $12 млрд помощи фермерам, которых затронуло торговое противостояние США с Китаем и другими странами, в том числе странами Евросоюза . Как сообщила газета The Washington Post, производители сельскохозяйственной продукции жалуются, что действия Китая и других стран в ответ на протекционистскую политику США могут стоить им миллиардов долларов. Белый дом на протяжении нескольких месяцев искал возможность оказать фермерам поддержку, которая бы распространялась через министерство сельского хозяйства и включала прямую материальную помощь, программы содействия в распространении продуктов и стимулировании торговли.