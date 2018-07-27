Житель Чагодощенского района попался на экстремизме

На распространении экстремистских материалов попался житель Чагодощенского района. На своей странице в социальной сети он разместил сомнительный аудиофайл.

Как сообщает областная прокуратура, под экстремистскими материалами понимается информация в любой форме, призывающая к осуществлению экстремистской деятельности или обосновывающая расовое превосходство. Такая информация запрещена на территории России

Житель Чагодощенского района сомнительный аудиофайл разместил в открытом доступе. То есть любой мог его прослушать, скопировать или распространить дальше. В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении, суд наказал его штрафом. Запрещенный файл был изъят из сети.