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Житель Чагодощенского района попался на экстремизме
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Житель Чагодощенского района попался на экстремизме 

Вологда.рф 42 минуты назад
На распространении экстремистских материалов попался житель Чагодощенского района. На своей странице в социальной сети он разместил сомнительный аудиофайл.
Как сообщает областная прокуратура, под экстремистскими материалами понимается информация в любой форме, призывающая к осуществлению экстремистской деятельности или обосновывающая расовое превосходство. Такая информация запрещена на территории России.
Житель Чагодощенского района сомнительный аудиофайл разместил в открытом доступе. То есть любой мог его прослушать, скопировать или распространить дальше. В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении, суд наказал его штрафом. Запрещенный файл был изъят из сети.
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