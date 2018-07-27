МВФ надеется на урегулирование торговых споров Китая с другими странами

Фонд не говорит, о каких странах идет речь, однако известно, что в последнее время обострились торговые противоречия между США и КНР.

"Директоры фонда подчеркнули, что торговую напряженность следует разрешить таким образом, чтобы укрепить международную систему торговли и глобальную экономику", — говорится в релизе фонда.

При этом фонд приветствовал «приверженность властей КНР свободной торговле и многосторонним механизмам».