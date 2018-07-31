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30 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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30 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 42 минуты назад
Фото: Passion.ru
Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.
Саша Савельева показала романтичное фото с мужем: «То чувство, когда ремни безопасности мешают, хотя должны помогать». Яна Рудковская — тоже: «Время идет, а #цветнастроениясиний по-прежнему».
Венсан Кассель показал, как развлекается с молодой невестой:
Татьяна Навка опубликовала портрет очаровательной дочки: «Мы сами творим свою реальность… Жизненный настрой зависит только от вас! Позитивный взгляд на жизнь творит чудеса. Мне в этом помогает мое маленькое Солнышко… ну не может быть плохого настроения, если твое утро начинается с маленькой Надежды！Моего ангела! Главное верить и надеяться! Добро, всегда побеждает зло!»
Ксения Бородина тоже показала дочек:
Дэвид Бекхэм грустит над результатом похода дочери к стилисту: он всегда был за супердлинные волосы.
Светлана Бондарчук поделилась старыми фотографиями: «Жаль, что не было Инстаграм».
Алсу сердечно поздравила жену брата: «С днем рождения, моя любимая! Я тебе уже все сказала по телефону.. Просто хочу, чтобы ты была счастлива».
Анна Седокова вновь продемонстрировала свои прелести на эротичном селфи.
Фото и видео: instagram
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