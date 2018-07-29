28-29 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Как звезды провели выходные — читайте в нашем дайджесте.
Кристина Асмус и Гарик Харламов похвастались началом отпуска, а Анастасия Заворотнюк вернулась из него: «Маленький отчет о нашем чудесном отпуске)) На этот раз выбрали сказочный Маврикий. Это правда земной кусочек Рая с невероятной красоты пейзажами, потрясающими пляжами, завораживающими закатами и всеми возможными удовольствиями для лучшего отдыха. Океан — это что-то совершенно особенное, беспредельное и необъятное. Счастье есть!))».
Ксения Бородина и Татьяна Навка прогулялись в Баку по местам съемок культового фильма «Бриллиантовая рука». Игорь Крутой отмечает день рождения. Многие звезды поздравили мэтра с 64-летием.
Сергей Лазарев объявил себя победителем конкурса на самый дурацкий танец: «Конкурс на самый дурацкий танец)) победитель-я))) люблю иногда дурачиться! 😂! #LuckyStranger всегда разрывает 🔥🔥🔥 раз, два, три ЖГИ! Отлично отожгли вчера на 470-летит Зеленогорска!».
Светлана Пермякова опубликовала снимки подросшей дочери, а Аглая Тарасова показала нежное фото с сестрой: «Хозяйка моего сердца».
Ольга Орлова примерила наряд гейши и показала арбуз весом 85 кг. А Алиса Юнусова побывала в гостях у хаски.
«Впервые погружалась у Болеарских островов на Майорке. Мне давно было интересно узнать о фауне и флоре в Средиземном море. Хотелось увидеть собственными глазами и сравнить с Индийским океаном или Красным морем. Надо сказать, фауна однозначно проигрывает и даже выглядит бедновато. А вот ландшафт, с нефритовыми полями, могучими гротами, пресными озерами под сводами сталактитовых пещер, просто великолепен! С радостью делюсь увиденным с вами. Жду отзывов, любимые! 🙂Чтобы увидеть фильм до конца, свайпать влево!» — поделилась Анита Цой.
Дмитрий Исхаков гордится своей женой Полиной Гагариной: «Зашел тут, посмотреть что, да как, и вижу, большое кол-во комментариев из разных стран и иностранцев! Прочитал. Обалдел! вот страны, из которых я увидел комментарии: Малайзия, Чехия, Польша, Болгария, США, Германия, Испания, Афганистан, Индия, Мексика, Бразилия, Румыния, Египет, Греция, Кипр, Турция, Вьетнам, Норвегия, Швеция, Аргентина, Гонконг, Италия, Канада, и т.д. Фантастика! @gagara1987 Полюшка, ты просто космос! Надо срочно выпускать международный релиз! Как думаете? На англ. На нашем рынке песни, конечно, не заходят, но, может, стоит попробовать?! Согласны?! Специально не поленился, сделал скриншоты некоторых комментариев, пролистайте».
Юлия Меньшова показала фотографии с дня рождения.
Альбина Джанабаева побывала в необычной картинной галерее, а Алексей Чадов рассказал поклонникам о необычных свойствах мрамора: «Мрамор-удивительный камень. Никогда раньше не думал, что он может так позитивно влиять на организм человека. Это очень СИЛЬНАЯ порода, главное, чтобы он был настоящий! Проверено»
Фото: instagram