27 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.
Анна Михалкова показала фото из студии «Спокойной ночи, малыши»: «Вот уж с кем фотографироваться приятнее всего!»
Николай Басков демонстрирует результаты похудения на фестивале «Жара»:
«Море внутри)», — дочь Алены Хмельницкой все больше похоа на маму. Лариса Гузеева показала старшую дочь и ее игрушки: «Я сохранила Лёлькины игрушки и очень счастлива, а вот игрушки сына все раздала, ну почти — очень жалею. А вы?». Алексей Чадов опубликовал уютное фото: «Мрамор, сын и я». Юлия Меньшова путешествует с детьми по Италии.
Софи Кальчева сфотографировалась с восковой фигурой сына Майкла Джексона: «Сказал что я красивая! И что он редко делает фото! Блин так приятно! Прикоснулась к сыну моего любимого Майкла! Походу всё только начинается! Энергия добра и позитива то что я люблю! Ииииииии!#Brendon Howard Michael Jackson’s son Красавчик», — шутит она.
Валерий Леонтьев продемонстрировал мощный торс, анонсировав новые концерты.
Фото и видео: instagram