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27 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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27 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.
Анна Михалкова показала фото из студии «Спокойной ночи, малыши»: «Вот уж с кем фотографироваться приятнее всего!»
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Софи Кальчева сфотографировалась с восковой фигурой сына Майкла Джексона: «Сказал что я красивая! И что он редко делает фото! Блин так приятно! Прикоснулась к сыну моего любимого Майкла! Походу всё только начинается! Энергия добра и позитива то что я люблю! Ииииииии!#Brendon Howard Michael Jackson’s son Красавчик», — шутит она.
Валерий Леонтьев продемонстрировал мощный торс, анонсировав новые концерты.
Фото и видео: instagram
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