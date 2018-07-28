27 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Анна Михалкова показала фото из студии «Спокойной ночи, малыши»: «Вот уж с кем фотографироваться приятнее всего!»

Николай Басков демонстрирует результаты похудения на фестивале «Жара»:

Софи Кальчева сфотографировалась с восковой фигурой сына Майкла Джексона : «Сказал что я красивая! И что он редко делает фото! Блин так приятно! Прикоснулась к сыну моего любимого Майкла! Походу всё только начинается! Энергия добра и позитива то что я люблю! Ииииииии!#Brendon Howard Michael Jackson’s son Красавчик», — шутит она.

Фото и видео: instagram