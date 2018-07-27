День 27 июля в истории

Произойдёт полное лунное затмение.

Его можно будет наблюдать в Южной Америке, Европе, Африке, Азии и Австралии . Астрономическое явление продлиться около 3,5 часов. Это лунное затмение станет самым продолжительным в XXI веке.

Также в этот день случиться еще одно уникальное небесное явление, которое происходит раз в 15-17 лет, — великое противостояние Марса. 27 июля расстояние между Землей и Красной планетой сократится в 4 раза — с 228 до 58 миллионов километров. Марс станет четвертым по яркости объектом на небе после Солнца, Луны и Венеры.

День системного администратора

Праздник отмечается ежегодно в последнюю пятницу июля. Его придумал американский системный администратор Тед Кекатос.

Впервые День системного администратора отметили в июле 2000 года. Команда разработчиков программного обеспечения небольшой компании устроила пикник на окраине Чикаго

66 лет назад (1952) состоялось торжественное открытие навигации по Волго-Донскому каналу.

Первая попытку соединить Волгу и Дон в середине XVI века предпринял турецкий султан Селим II. Он направил солдат вверх по Дону с целью прорыть канал между двумя реками. Но попытка не увенчалась успехом.

В конце XVII века построить судоходный канал решил Пётр I. Из-за начала Северной войны строительство было свернуто. До Октябрьской революции было создано более 30 проектов соединения двух рек, но ни один из них так и не был воплощён.

Проект создания канала был подготовлен в 1930-х годах. Планам помешала Великая Отечественная война. Работа над проектом возобновилась в 1943 году.

В феврале 1948 года, после утверждения схемы канала, начались земляные работы. Возглавил строительство гидротехник Сергей Жук. Волго-Донский канал руками «врагов народа» (политзаключённых, осуждённых по 58-й статье УК РСФСР) был сооружен всего за 4,5 года.

31 мая 1952 года между 1-м и 2-м шлюзами канала слились воды рек Волга и Дон, тем самым соединив Каспийское, Чёрное, Азовское, Балтийское и Северное моря. С 1 июня по каналу уже начали ходить суда. Однако торжественное открытие навигации состоялось лишь 27 июля 1952 года, когда в ворота шлюза № 1 вошел теплоход «Иосиф Сталин» — первый теплоход, открывший навигацию Волго‑Донского канала.

Общая протяжённость канала составила 101 км, из которых 45 км проходит по водохранилищам. Глубина канала — не менее 3,5 м.

191 год назад (1827) в России указом императора Николая I было учреждено первое страховое общество.

Его организаторами выступили Николай Мордвинов и Людвиг Штиглиц. Уставной капитал общества, получившего название «Российское Страховое от огня Обще­ство», составлял 4 миллиона рублей. Оно получило от государства монополию на страхование в важнейших губерниях России сроком на 20 лет.

Уже осенью 1827 года общество открыло свои операции по приему на страхование от огня строений и другого движимого и недвижимого имущества. Обладателем страхового полиса № 1 в Российской империи стала жена Николая Мордвинова, застраховавшая в «Российском страховом обществе от огня» на крупную сумму принадлежавший ей особняк в Санкт-Петербурге

23 года назад (1995) представители стран-членов Европейского союза подписали Конвенцию о создании Европейского полицейского ведомства — Европола.

Идея создания единой полицейской службы Европейского союза впервые была озвучена в июне 1991 года на Люксембургском саммите. Прототипом Европола стал созданный в 1995 года в Гааге (Нидерланды) Европейский отдел по борьбе с наркотиками.

Конвенции о Европоле была ратифицирована всеми странами ЕС и вступила в силу 1 октября 1998 года. В полном объеме службы заработала в 1999 году.

В число основных задач Европола, имеющего статус агентства ЕС, входят координация работы национальных служб в борьбе с международной организованной преступностью и улучшение информационного обмена между национальными полицейскими службами. Организация борется с терроризмом, трансграничной преступностью, нелегальной торговлей оружием, наркоторговлей, отмыванием преступных капиталов.

65 лет назад (1953) завершилась Корейская война.

КНР и В Пханмунджоме представители КНДР США от имени ООН подписали соглашение о прекращении боевых действий и создании демилитаризованной зоны между КНДР и Республикой Корея. Мирный договор между государствами до сих пор не заключен.

Корейская война началась 25 июня 1950 года. В конфликте на стороне КНДР участвовали военный контингент Китая и военные специалисты и части ВВС СССР, на стороне Южной Кореи — вооруженные силы США и ряда государств в составе многонациональных сил ООН. В Корейской войне погибли 2 миллиона корейцев и миллион китайцев и 38 тысяч американских военнослужащих.

118 лет назад (1900) был приготовлен первый гамбургер.

Идея положить традиционный немецкий бифштекс между двумя булочками, добавив лист салата и соус, пришла к владельцу ресторана Louis' Lunch в городе Нью-Хейвен (штат Коннектикут) Луи Лэссену.

Широкую известность гамбургеры получили через четыре года на Всемирной выставке в Сент-Луисе

В 118-летнней истории гамбургера много ярких моментов. Например, в Лас-Вегасе в ресторане Fleur de Lys продается самый дорогой бургер в мире — «FleurBurger 5000». Его стоимость — 5 000 долларов. Он сделан из говядины Кобе с кусочком фуа-гра, трюфельным соусом и стружкой черного трюфеля.

Самый большой гамбургер можно попробовать в одной из закусочных Пенсильвании. Его вес составляет 7 кг, а стоит всего 30 долларов.

188 лет назад (1830) во Франции началась Июльская буржуазная революция.

Промышленный кризис и депрессия 1827-1830 годов, неурожаи в 1828 и 1829 годах, ухудшившие и без того тяжелое положение народа, послужили причинами развития революционных настроений в стране. Усиливалось также недовольство и либеральной буржуазии, которая добивалась экономических и политических преобразований в интересах капиталистического развития Франции. Непосредственным поводом к Июльской революции стали ордонансы (королевские указы), подписанные Карлом Х, о роспуске палаты депутатов, об ограничении избирательного права земским цензом и об усилении репрессий против прогрессивной прессы.

27 июля 1830 года в Париже вспыхнуло вооруженное восстание, главной движущей силой которого явились рабочие и ремесленники, получившие поддержку мелкой и средней буржуазии и радикальной части интеллигенции. 29 июля восставшие захватили Тюильрийский дворец и другие правительственные здания. Королевские войска были разбиты и отступили из Парижа, а некоторые полки перешли на сторону народа. Революционные выступления в провинции также закончились поражением защитников «старого режима».

Власть в столице перешла в руки «муниципальной комиссии» во главе с влиятельными деятелями умеренно-либерального крыла крупной буржуазии (банкиры Лаффит и Перье, генерал Лафайет и др.). Члены «Ассоциации патриотов», карбонарских лож и некоторых других революционных организаций, которые руководили вооруженной борьбой, требовали провозглашения республики. Однако слабость мелкобуржуазной демократии и неорганизованность рабочего класса позволили верхушке буржуазии присвоить себе победу и не допустить развития революции.

31 июля собрание депутатов и пэров провозгласило герцога Луи Филиппа Орлеанского, тесно связанного с крупными банкирами, «наместником королевства». 2 августа 1830 года Карл X отрекся от престола, а 7 августа Луи Филипп был провозглашен «королем французов».

324 года назад (1694) был учреждён Банк Англии

В этот день британский парламент принял Акт о создании этой кредитной организации. Этот один из старейших банков Европы и мира был основан шотландским купцом Уильямом Патерсоном. Его учредителями стали 1268 акционеров, предоставивших 1 миллион 200 тысяч фунтов стерлингов в качестве кредита под 8% годовых королю Вильгельму III, который остро нуждался в средствах для продолжения войны с Францией (1689-1697).

В 1946 году после принятия Закона о Банке Англии он был национализирован и начал действовать в качестве государственного.