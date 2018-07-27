Торговым сетям запретят возвращать нереализованную в срок продукцию

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию одобрил поправки в закон о регулировании торговой деятельности, запрещающие торговым сетям возвращать нереализованную продукцию производителям.

«В настоящее время хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговлю посредством организации торговой сети, запрещено навязывать поставщикам условия о возврате продовольственных товаров, не проданных по истечении определённого срока, за исключением случаев, если возврат таких товаров допускается или предусмотрен законодательством», — отметил на заседании комитета первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский

Сенатор добавил, что сейчас факт навязывания должен быть доказан в суде, что является заведомо невыполнимым условием для производителя и делает эту законодательную норму неработающей. В связи с этим новый документ окончательно оформляет запрет на возврат поставщику продовольственных товаров, не проданных по истечении определённого срока.

«Принятие поправок восстановит справедливость в отношениях торговых сетей и производителей», — считает Сергей Лисовский.