Производителей органической продукции поставят на госучёт

Закон о создании реестра производителей органической продукции рассмотрят в Совете Федерации

В российском законодательстве скоро появятся определения таких терминов, как «органическая продукция», «производители органической продукции», «органическое сельское хозяйство». А требования к производству органической продукции будут установлены Правительством.

Правительственный законопроект «О производстве органической продукции» был разработан в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года и принят Госдумой в третьем окончательном чтении на пленарном заседании 25 июля. В пятницу 27 июля этот закон рассмотрят на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Документ предусматривает добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции документам, разрабатываемым и применяемым в национальных системах стандартизации и аккредитации. Кроме того, законом предусматривается создание единого государственного реестра, с помощью которого потребители смогут безвозмездно проверить наличие сертификации у производителя. Ещё одно нововведение — появление требований к использованию графического знака биологически чистых продуктов, которые, по мнению разработчиков документа, позволят вытеснить с рынка недобросовестных участников и положительно скажется на качестве продукции. Недобросовестных товаропроизводителей лишат возможности безосновательно маркировать свою продукцию «органической», «экологической» и «биологической», тем самым вводя потребителей в заблуждение.

Стоит также отметить, что положения закона не будут распространяться на отношения, связанные с производством парфюмерно-косметической продукции, лекарств, семян и иных частей растений, применяемых для воспроизводства лесов и лесоразведения, продукции охоты и рыболовства в натуральном или переработанном виде, продукции, полученной в результате сбора и переработки дикорастущих растений, плодов, ягод и грибов, а также посадочного материала, используемого для искусственного воспроизводства и акклиматизации водных биологических ресурсов.

Предполагается, что в случае принятия данный закон вступит в силу с 1 января 2020 года.