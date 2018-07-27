Bloomberg: в деле Бутиной фигурирует потомок Рокфеллера

Один из двух американцев, который упоминается в деле гражданки России Марии Бутиной, обвиненной американскими властями в шпионаже, является представителем семьи Рокфеллеров. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В материалах дела Бутиной упоминаются два неназванных гражданина США , причем один из них был партнером девушки. Американские СМИ ранее предположили, что, вероятно, им является политический консультант Республиканской партии Пол Эриксен.

По информации Bloomberg, второй американец в деле Бутиной — 68-летний Джордж Д. О'Нил, который приходится праправнуком миллиардеру Джону Д. Рокфеллеру-старшему.

В агентстве отметили, что в феврале 2017 года О'Нил организовал частный обед для российской делегации, которая прибыла в Вашингтон для участия в национальном молитвенном завтраке. На его приеме присутствовали Бутина и Эриксен. Подчеркивается, что сроки обеда совпадают с мероприятием, организатор которого называется в деле как «персона номер два».