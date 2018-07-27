Фото: Мария Захарова выкурила сигару со Стивеном Сигалом в Баку

26 июля в столице Азербайджана стартовал ежегодный музыкальный фестиваль «Жара». Длиться он будет в течение трех дней — за это время на берегу Каспия сыграют и споют порядка 260 артистов. Организатор фестиваля Эмин Агаларов , который не так давно тайно женился на модели Алене Гавриловой, до сих пор не раскрывает имена всех звездных гостей, чтобы сохранить интригу.

— Эмин устроил грандиозный праздник, по случаю которого раскурили сигару мира со Стивеном Сигалом, — написала Захарова.