Фото: Мария Захарова выкурила сигару со Стивеном Сигалом в Баку 

26 июля в столице Азербайджана стартовал ежегодный музыкальный фестиваль «Жара». Длиться он будет в течение трех дней — за это время на берегу Каспия сыграют и споют порядка 260 артистов. Организатор фестиваля Эмин Агаларов, который не так давно тайно женился на модели Алене Гавриловой, до сих пор не раскрывает имена всех звездных гостей, чтобы сохранить интригу.
Как сообщает сайт KP.RU, открытие «Жары» посетила официальная представительница МИД РФ Мария Захарова, которая выбрала для этого вечера белое платье-футляр. На своей странице в Facebook спикер выложила несколько фотографий, среди которых и совместный снимок со Стивеном Сигалом.
— Эмин устроил грандиозный праздник, по случаю которого раскурили сигару мира со Стивеном Сигалом, — написала Захарова.
«Комсомолка» расспросила спикера о ее музыкальных предпочтениях. Оказалось, что Марии Захаровой из современных представителей очень нравится Настя Каменских.