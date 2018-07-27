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Российских и сирийских участников АрМИ-2018 в Казахстане встретили шубатом и баурсаками
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Российских и сирийских участников АрМИ-2018 в Казахстане встретили шубатом и баурсаками 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Команды перелетели в Казахстан из Рязани самолетами военно-транспортной авиации ВКС России, преодолев в общей сложности расстояние около 4,5 тыс. км.
Российских и сирийских участников Армейских международных игр — 2018 в Казахстане встретили блюдами местной национальной кухни: шубатом и баурсаками. Торжественная встреча состоялась сегодня, 26 июля на аэродроме Жетиген в 50 км к северо-востоку от Алма-Аты.
Команды перелетели в Казахстан из Рязани самолетами военно-транспортной авиации ВКС России, преодолев в общей сложности расстояние около 4,5 тыс. км.
На территории Казахстана состоятся три конкурса в рамках АрМИ-2018: «Мастера артиллерийского огня», состязания расчетов БПЛА «Соколиная охота» и военных связистов. Торжественная церемония открытия Игр пройдет 1 августа на полигоне 40-й военной базы «Отар» Вооруженных сил Казахстана.
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