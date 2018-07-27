Около 1 тыс. человек примут участие в реконструкции жизни Древней Руси под Тверью

ТАСС , 27 июля. Около 1 тыс. человек примут участие в крупнейшем в России фестивале древнерусской исторической реконструкции «Былинный берег», который стартует в пятницу в Тверской области . Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На берегу Волги у деревни Топорок в Кимрском районе открывается фестиваль исторической реконструкции «Былинный берег». Событие, организованное при поддержке регионального правительства, соберет в Тверской области около тысячи участников клубов исторической реконструкции из России, стран СНГ и Европы", — сказали в пресс-службе.

По данным организаторов, на три дня на территории фестиваля воссоздадут быт и сражения IX-XI веков.

"Гости фестиваля смогут посетить настоящий военный полевой лагерь и увидеть древнерусскую жизнь времен Святослава и Владимира своими глазами. Жизнь лагеря построена по принципу «живой истории», где каждый предмет быта и сам быт тщательно воссозданы участниками клубов исторических реконструкций и полностью соответствуют тому, как это было в IX-XI веках. Все на фестивале — любой предмет, событие или процесс — доступны изучению посетителей лагеря и помогают воссоздать картину жизни наших предков", — уточнили ТАСС организаторы.

Как добавили власти региона, «Былинный берег» является крупнейшим летним фестивалем исторической реконструкции, посвященным эпохе Древней Руси. До 29 июля запланированы концертная программа и реконструированные бои, гости увидят воинские поединки и боевую высадку с ладьи на Волге, массовые сражения, в том числе реконструкцию столкновения дружины русичей с варягами.