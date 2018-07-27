«Ураганный» огонь на Чебаркульском полигоне: эффектные кадры стрельбы реактивных систем залпового огня

Боевые расчеты РСЗО «Ураган» и «Град» в считанные секунды уничтожили «противника».

Артиллеристы Центрального военного округа провели массированные удары из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» по условному противнику на Чебаркульском полигоне в Челябинской области , — сообщает пресс-служба ЦВО.

«Особое внимание в ходе учений уделялось маневренности подразделений, сокращению до минимума времени нахождения артиллерийских расчетов на огневой позиции», — говорится в сообщении.

Произведя залп, экипажи расчетов выполняли противоогневой маневр, выдвигаясь на новые позиции.

На занятиях артиллеристы практически применяли опыт, полученный в ходе боевых действий в Сирии

Всего в учении участвовали около полутора тысяч военнослужащих и 400 единиц военной техники.