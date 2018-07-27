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«Ураганный» огонь на Чебаркульском полигоне: эффектные кадры стрельбы реактивных систем залпового огня
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«Ураганный» огонь на Чебаркульском полигоне: эффектные кадры стрельбы реактивных систем залпового огня 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Боевые расчеты РСЗО «Ураган» и «Град» в считанные секунды уничтожили «противника».
Артиллеристы Центрального военного округа провели массированные удары из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» по условному противнику на Чебаркульском полигоне в Челябинской области, — сообщает пресс-служба ЦВО.
«Особое внимание в ходе учений уделялось маневренности подразделений, сокращению до минимума времени нахождения артиллерийских расчетов на огневой позиции», — говорится в сообщении.
Произведя залп, экипажи расчетов выполняли противоогневой маневр, выдвигаясь на новые позиции.
На занятиях артиллеристы практически применяли опыт, полученный в ходе боевых действий в Сирии.
Всего в учении участвовали около полутора тысяч военнослужащих и 400 единиц военной техники.
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