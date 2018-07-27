Законы, вступающие в силу 27 июля

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2018 года № 840 «О внесении изменений в Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Внесенными изменениями установлено, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации органы управления и силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций должны обеспечить оперативное информирование граждан о параметрах, масштабах и поражающих факторах чрезвычайной ситуации. Также обязаны проинформировать о порядке действий, об отселении из пострадавших населённых пунктов, о праве на получение выплат и о порядке восстановления утраченных документов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2018 года № 838 «Об утверждении Правил предоставления средств федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в 2018 году»

Утвержден порядок предоставления средств федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета в 2018 году.

Средства предоставляются ПФР в размере, не превышающем одной двенадцатой утвержденного Федеральным законом «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» объема доходов бюджета Фонда, на срок, не более 30 календарных дней, при условии возврата средств не позднее последнего рабочего дня 2018 года.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2018 года № 837 «О ведении перечня операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с Федеральным законом „О лотереях“, и перечня организаторов азартных игр, имеющих разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, в том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с Федеральным законом „О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации“