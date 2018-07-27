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Во Владивостоке территорию морвокзала освободят от цемента
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Во Владивостоке территорию морвокзала освободят от цемента 

Konkurent.ru 2 часа назад
Фото: Konkurent.ru
Участники и гости четвертного Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 11-13 сентября, будут жить на круизном судне Costa NeoRomantica. Об этом сообщил директор фонда «Росконгресс» Игорь Павлов в ходе заседания краевого оргштаба по подготовке к ВЭФ.
Судно под флагом Италии прибудет во Владивосток 9 сентября, сказал Игорь Павлов. При этом, как подчеркнул врио губернатора Андрей Тарасенкол, что территория причалов Морского вокзала в дни пребывания Costa NeoRomantica будет очищена от техники и грузов, которые там периодически складируются в ожидании отправки.
Напомним, на территории морвокзала образуют многометровые сопки из мешков с цементом. Участок, как и здание морвокзала находится в ведении ООО «Владивостокский морской терминал». Учредителями данной фирмы выступают бывший президент ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) почетный житель Владивостока Михаил Робканов, бывший гендиректор ВМТП Вячеслав Перцев, а также бизнесмены Геннадий Брюхно и Александр Домнин.
Costa NeoRomantica зафрахтован ФГУП «Росморпорт». На круизном судне около 600 номеров. Всего в этом году край подготовил для участников форума 1,8 тыс. номеров в аккредитованных гостиницах и отелях Владивостока и Артема, а также свыше 4,4 тыс. номеров на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
Также стало известно, что на причале № 33 в дни ВЭФ будут пришвартованы пять парусных судов класса А — два российских парусника, два японских и один из Республики Корея. Они примут участие в международной регате, приуроченной к форуму.
По словам Игоря Павлова, в этом году увеличивается количество участников мероприятия и число лидеров иностранных государств. До 2 тыс. вырастет число представителей российских и иностранных СМИ, которые будут освещать ВЭФ. «Динамика подтверждения участия со стороны гостей в этом году на 40% выше, чем в прошлом. По плану у нас — 4 тыс. участников, но фактически мы ожидаем более 6 тыс. гостей», — сказал Игорь Павлов.
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