Во Владивостоке территорию морвокзала освободят от цемента

Участники и гости четвертного Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 11-13 сентября, будут жить на круизном судне Costa NeoRomantica. Об этом сообщил директор фонда «Росконгресс» Игорь Павлов в ходе заседания краевого оргштаба по подготовке к ВЭФ.

Судно под флагом Италии прибудет во Владивосток 9 сентября, сказал Игорь Павлов . При этом, как подчеркнул врио губернатора Андрей Тарасенкол, что территория причалов Морского вокзала в дни пребывания Costa NeoRomantica будет очищена от техники и грузов, которые там периодически складируются в ожидании отправки.

Напомним, на территории морвокзала образуют многометровые сопки из мешков с цементом. Участок, как и здание морвокзала находится в ведении ООО «Владивостокский морской терминал». Учредителями данной фирмы выступают бывший президент ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) почетный житель Владивостока Михаил Робканов , бывший гендиректор ВМТП Вячеслав Перцев , а также бизнесмены Геннадий Брюхно и Александр Домнин.

Costa NeoRomantica зафрахтован ФГУП «Росморпорт». На круизном судне около 600 номеров. Всего в этом году край подготовил для участников форума 1,8 тыс. номеров в аккредитованных гостиницах и отелях Владивостока и Артема, а также свыше 4,4 тыс. номеров на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

Также стало известно, что на причале № 33 в дни ВЭФ будут пришвартованы пять парусных судов класса А — два российских парусника, два японских и один из Республики Корея . Они примут участие в международной регате, приуроченной к форуму.

По словам Игоря Павлова, в этом году увеличивается количество участников мероприятия и число лидеров иностранных государств. До 2 тыс. вырастет число представителей российских и иностранных СМИ, которые будут освещать ВЭФ. «Динамика подтверждения участия со стороны гостей в этом году на 40% выше, чем в прошлом. По плану у нас — 4 тыс. участников, но фактически мы ожидаем более 6 тыс. гостей», — сказал Игорь Павлов.