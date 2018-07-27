Как лучший снайпер Третьего рейха подался после войны в советские шахтеры

Бруно Суткус входил в тройку лучших снайперов вермахта. Его называли «охотником на красных комиссаров». На счету снайпера числилось 209 подтвержденных убийств. По окончанию войны он попал в советский плен, однако, по воле случая, не был расстрелян.

Происхождение снайпера

Бруно Суткус родился в городе Танненвальде в 1924 году. Его отец был литовцем, что некоторым образом усложняло получение сыном немецкого гражданства. Несмотря на это обстоятельство будущий снайпер без проблем стал членом «Гитлерюгенда». Уже тогда, на уроках военной подготовки, проявились его способности к стрелковому делу. В 1941 году Бруно Суткус смог получить « национальный статус немца», а в 1943 году он был призван в армию. Навыки стрельбы, оточенные подготовкой в «Гитлерюгеде» и штурмовых отрядах, сразу выделяют Суткуса на фоне других бойцов. Результатом его успехов становится рекомендация командования и направление в снайперскую школу Вильнюса . Полугодовая тренировка под руководством опытных инструкторов превращают Суткуса в первоклассного снайпера.

На полях боя К концу 1944 года на счету Бруно Суткуса уже около 70 убитых офицеров и снайперов. В военных хрониках его называют «охотником на красных комиссаров», а его победы отмечаются высокими наградами. К концу войны, успешные вылазки и снайперские дуэли доводят его боевой счет до 209 целей. За высокие заслуги Бруно Суткус был награжден редким знаком— золотой нашивкой немецкого снайпера. Уже в конце войны, понимая, что он может стать желанным трофеем, Суткус избавляется от всех знаков отличия и попадает в плен к Американцам. После недолгого пребывания в плену, он отправляется к родственникам, в Лейпциг . Подкупив местных контрразведчиков он получает фальшивые справки, и после фильтрационных лагерей направляется в Литву . В коммунистической Литве бывший снайпер смог продержаться до 1949 года, именно тогда его жена была признана неблагонадежной и подлежала ссылке в Сибирь, вместе с ней отправился и Бруно Суткус.

После войны

Уже в Сибири Суктус попал под плотное внимание органов госбезопасности . Роковой случай произошел в феврале 1956 года, когда Суктус был вызван в райцентр. Офицеры ГБ предъявили фотографии бывшего снайпера с его церемонии награждения, Суктус был раскрыт. По странному стечению обстоятельств он не был расстрелян, более того — никаких карательных мер применено не было. Бруно Суктус устроился работать на угольную шахту, а через год внезапно получил советский паспорт.