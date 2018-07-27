Дмитрий Азаров: «iВолга» дает реальную возможность трудоустройства"

«Я неоднократно бывал на молодежных форумах и уверен, что в каждом из них есть своя изюминка. Здесь это невероятно красивая, энергетически наполненная земля и самые талантливые и профессиональные люди», — сказал глава региона.

Он отметил, что в этом году к форуму проявляют интерес крупнейшие предприятия области. «Одной из главных проблем для молодежи является трудоустройство. Здесь, на форуме, молодые люди могут не только показать свои проекты, они могут принять решение о том, чтобы стать работником того или иного предприятия», — сказал Дмитрий Азаров . Свои вакансии на форуме предлагает и ПАО «АвтоВАЗ» , которое в этом году выступает генеральным партнером «iВолги».