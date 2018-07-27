Дмитрий Азаров: «iВолга» дает реальную возможность трудоустройства" 

«Я неоднократно бывал на молодежных форумах и уверен, что в каждом из них есть своя изюминка. Здесь это невероятно красивая, энергетически наполненная земля и самые талантливые и профессиональные люди», — сказал глава региона.
Он отметил, что в этом году к форуму проявляют интерес крупнейшие предприятия области. «Одной из главных проблем для молодежи является трудоустройство. Здесь, на форуме, молодые люди могут не только показать свои проекты, они могут принять решение о том, чтобы стать работником того или иного предприятия», — сказал Дмитрий Азаров. Свои вакансии на форуме предлагает и ПАО «АвтоВАЗ», которое в этом году выступает генеральным партнером «iВолги».
"Много разговоров ходило о том, что АвтоВАЗ сокращает персонал, а он уже давно создает новые рабочие места и набирает талантливых квалифицированных специалистов. И у участников форма будет возможность трудоустроиться на одном из самых передовых предприятий", — отметил глава региона. — Также здесь будет работать площадка РКЦ «Прогресс», Мегафона — такого я не видел ни на одном форуме".