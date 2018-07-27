Народные промыслы подкрепят брендами

Госдума 27 июля рассмотрит в первом чтении законопроект, внесённый сенаторам и депутатами во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко , упрощающий регистрацию региональных брендов и вводящий в правовое поле новое понятие «географическое указание». Вместе с тем Минпромторг предлагает объявить 2019 год Годом народных художественных промыслов и ремёсел.

Географическое указание — это важно

Сегодня в России зарегистрировано 135 местных брендов, что позволяет правообладателям под защитой государства вполне достойно продвигать свои уникальные продукты на внешнем и внутреннем рынках. Если кто-то захочет подделать и продать, скажем, жостовский поднос или палехскую миниатюру, его ждёт серьёзное наказание вплоть до уголовного. Рискуют немногие, но прецеденты есть. Так, год назад Валентина Матвиенко обратила внимание на присутствие в сувенирных лавках китайского фальсификата традиционных семёновских матрёшек.

Тем не менее уникальность продукции и её ограниченное количество на рынке повышают стоимость, что соответственно, увеличивает доходную базу регионов через налог на прибыль.

По мнению авторов законопроекта, таких региональных брендов, то есть особых меток, выделяющих товар из общей массы ширпотреба и информирующих потребителей об уникальных свойствах продукта, могло бы быть значительно больше. Следовательно, можно было бы рассчитывать и на рост бюджетных доходов, что особенно актуально в условиях чрезвычайной закредитованности субъектов Федерации. Но масштабировать региональное брендирование мешает сложная процедура регистрации. Ведь прежде чем получить справку из Роспатента , производителям необходимо сильно постараться, чтобы доказать особые качества продукта. В базовом варианте нужно собрать пакет подтверждающих документов, в том числе историческую справку и заключение профильного министерства. Процедура изматывающая, и терпения хватает не у всех производителей.

Разработчики документа отмечают, что в Роспатенте до сих пор существуют проблемы с приданием статуса охраняемого интеллектуального объекта лечебной грязи, песку, драгоценным камням, маслу, ветчине, сладостям, напиткам, хотя во всём остальном мире это практикуется повсеместно. К примеру, в Евросоюзе сегодня охраняется более трёх тысяч географических указаний и наименований мест происхождения товаров (НМПТ). В Роспатенте резонно при этом замечают, что далеко не все предлагаемые к регистрации объекты по значимости и уникальности соответствуют законодательным нормам.

Для упрощения процедуры регистрации региональных брендов парламентарии предлагают внести изменения в Гражданский кодекс, которые вводят новый объект интеллектуальной собственности — «географическое указание». «Регистрация брендов теперь будет проходить гораздо проще, что позволит субъектам активно продвигать свою сельхозпродукцию», — пояснила « Парламентской газете » первый замглавы Комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова

В случае принятия закона, к производителям молочной продукции не будут предъявлять излишние требования, к примеру, чтобы коровы паслись на определённом лугу. Достаточно, если хотя бы одна важная стадия производства товара располагалась в регионе, указанном на упаковке.

Определять требования к региональным брендам будут местные власти, при этом отпадает необходимость запрашивать разрешения от федеральных министерств. В то же время выпускать свою продукцию под известным брендом сможет каждый добросовестный изготовитель или группа предпринимателей этого региона.

Народным промыслам больше места и уважения

Что касается существующего режима охраны товаров, зарегистрированных по наименованию места его происхождения, то, по словам Гумеровой, упрощать его не планируют, чтобы предотвратить возможность появления подделок. Такая форма брендирования, считает законодатель, будет востребована в сфере народных художественных промыслов. При регистрации таких брендов, как хохломская игрушка или дятьковский хрусталь, по-прежнему важно, чтобы все стадии производства были в конкретном историческом регионе.

По данным Минпромторга, сегодня сфера народных художественных промыслов охватывает 20 видов производства, которые сосредоточены в 300 организациях, расположенных в 64 регионах России. Объём произведённой продукции на таких предприятиях в 2017 году составил 5,4 миллиарда рублей.

Для привлечения внимания общественности к богатому культурному наследию России министерство предлагает объявить 2019 год — Годом народных художественных промыслов и ремёсел. Соответствующий проект указа обнародован на федеральном портале проектов правовых актов.

Поясняя необходимость популяризации традиционных промыслов авторы инициативы напоминают, что мера поспособствует укреплению российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России. В том числе за счёт сохранения и развития мест традиционного бытования народных художественных промыслов как «территорий сохранения и развития традиций и уклада бытования».

На сегодняшний день в России насчитывается 1900 таких мест, среди которых около 750 уникальных населённых пунктов, развитие промыслов в которых обусловлено сосредоточением трудовых ресурсов и природных материалов.

Ведомство ссылается на итоги опроса, проведённого Ассоциацией участников рынка арт-индустрии в 2016 году среди учащихся начальных классов, согласно которому каждый тридцатый школьник начальных классов узнаёт визуальный образ хохломы, каждый восьмидесятый — гжели, и ни один школьник не узнал палехскую лаковую миниатюру.

Народные художественные промыслы могут сыграть важную роль для формирования образа России на международной арене.

«При этом народные художественные промыслы — уникальное явление, присущее только отечественной культуре, представляющее из себя духовное наследие российского общества. Изделия народных промыслов отражают традиции российского народа, его миропонимание и мировосприятие. Учитывая изложенное, народные художественные промыслы могут сыграть важную роль для формирования образа России на международной арене», — говорится в пояснительной записке к документу.

В рамках Года народных художественных промыслов и ремёсел Минпромторг запланировал проведение всероссийских и международных выставочно-ярмарочных мероприятий, фестивалей промыслов и ремёсел. Кроме того, предусмотрен цикл конференций, форумов и «круглых столов» по обсуждению наиболее актуальных вопросов в сфере развития народных художественных промыслов и ремёсел.

Также планируется провести ряд арт-проектов совместно с ведущими профильными музеями, галереями и индивидуальными художниками, благодаря которым удастся познакомить жителей и гостей нашей страны с традиционной культурой в современном восприятии.

Предусмотренные в федеральном бюджете субсидии для 65 организаций народных художественных промыслов

2017 год 465,6 млн рублей

2018 год 602,7 млн рублей

2019 год 615 млн рублей