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В текущем году в Подмосковье появятся автоматы по приему пустой тары
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В текущем году в Подмосковье появятся автоматы по приему пустой тары 

ИнформУпак 34 минуты назад
Автоматы, принимающие за деньги использованную упаковку, будут установлены в торговых центрах Подмосковья, площадь которых не менее 200 м2. Координировать реализацию проекта будет компания «РТ-Инвест», являющаяся ведущим оператором региона по обращению с отходами. На сегодняшний день продолжаются переговоры с крупными торговыми сетями относительно условий установки тароматов.
Ожидается, что внедрение депозитной системы обращения тары позволит существенно увеличить долю пластиковой упаковки, отправляемой на переработку. При этом минимизируются затраты на организацию сбора и сортировки отходов.
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