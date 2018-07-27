В текущем году в Подмосковье появятся автоматы по приему пустой тары

Автоматы, принимающие за деньги использованную упаковку, будут установлены в торговых центрах Подмосковья , площадь которых не менее 200 м2. Координировать реализацию проекта будет компания «РТ-Инвест», являющаяся ведущим оператором региона по обращению с отходами. На сегодняшний день продолжаются переговоры с крупными торговыми сетями относительно условий установки тароматов. Ожидается, что внедрение депозитной системы обращения тары позволит существенно увеличить долю пластиковой упаковки, отправляемой на переработку. При этом минимизируются затраты на организацию сбора и сортировки отходов.