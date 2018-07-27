6 вещей, которые категорически нельзя брать с собой в путешествие

Если вы, скажем, даже в однодневную поездку собираетесь, как в кругосветное путешествие, тогда вам наверняка знакома вечная проблема нехватки места в чемодане. Как впихнуть в него все самое необходимое и оптимизировать этот процесс? Просто откажитесь от некоторых вещей, которые вам точно не пригодятся в путешествии.

Модельная обувь на высоком каблуке

Возьмите в руки роскошные туфли, которые томятся в вашем шкафу в ожидании скорого выхода, и представьте, какие мучения вы будете испытывать, пока будете совершать променаж на набережной или давать танцевальный мастер-класс в ночном клубе. Поэтому смело отложите неудобную обувь в сторонку и выберите ту, в которой вы сможете проходить весь день, и всю ночь, если понадобится. И не забудьте про спортивную обувь и шпепанцы, если у вас запланирован пляжный отдых.

Тяжелые книги в твердом переплете

Да, они выглядят презентабельно и листать бумажные странички одно удовольствие. Но подумайте лучше о том, сколько весят все эти тома, которые вы планируете подержать в руках от силы пару раз. Поэтому найдите альтернативу: произведение в мягком переплете или вовсе электронный вариант. Если использовать второй вариант, кстати, то можно с собой на отдых «захватить» чуть ли не полбиблиотеки.

Слишком откровенный купальник

Или наряд, в котором вы стесняетесь не то, что выйти на публику, но даже появиться перед близким человеком. Ведь вы все равно его не наденете, так зачем же тешить себя иллюзиями «а вдруг я всех покорю» и брать с собой в поездку вещи, в которых вы чувствуете себя неуютно? Лучше выберите то, в чем вы точно выглядите сногсшибательно и сексуально.

Несколько пар джинс

Деним — очень плотный материал, поэтому занимает слишком много места в чемодане. В итоге, если вы утрамбуете туда две-три пары любимых джинс, то остальные наряды придется просто оставить дома. Выберите универсальную модель, в которой вы будете чувствовать себя уютно и которая подойдет и для повседневных прогулок, и для похода на вечеринки.

Фен, утюг и отпариватель

На дворе 21 век, поэтому в любом отеле (гостинице, хостеле и даже квартире в аренду) вы сможете найти все эти необходимые вещи. Таким образом вы сможете избавиться от нескольких тяжелых предметов и освободить место в чемодане. Захватите лишь компактные утюжки для волос — ими можно будет и пряди накрутить, если у вас вдруг наметится выход в свет, и, напротив, усмирить пушистую вьющуюся шевелюру, в случае необходимости.

Косметичку, размером с чемодан

Скажите, вы правда думаете, что на отдыхе вам нужен будет весь этот арсенал косметических средств к которому вы привыкли в городе? Ну зачем, например, тащить с собой целый бутылек шампуня, кондиционера, бальзама, геля для душа, увлажняющего крема, тоника, лосьона и прочих «вещей первой необходимости»? Возьмите универсальные средства, которые можно использовать для разных целей, а еще лучше — уточните на сайте отеля, какие именно туалетные принадлежности они предоставляют своим гостям и оставьте половину тюбиков дома. То, что вам точно там пригодится — солнцезащитное средство и увлажняющий крем для лица.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock