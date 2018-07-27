Депутаты отрегулировали правила сноса самостроя 

Подготовленные Минстроем законопроекты, посвященные правовым вопросам, связанным с признанием зданий самовольными постройками и с использованием объектов недвижимости в зонах с особыми территориальными условиями приняты Госдумой в третьих чтениях. Фото: www.yugopolis.ru Как уже отмечал портал ЕРЗ, согласно предложенным поправкам в Градостроительный и Гражданский кодекс, из числа самовольных построек исключаются объекты, построенные с нарушениями установленных ограничений. Здесь условие одно — если эти объекты были построены на основании необходимых согласований и разрешений, а собственник объекта при этом не знал и не должен был знать об ограничениях, действующих в отношении его земельного участка. Кроме того, возможность принятия решений о сносе самовольных построек во внесудебном порядке сужается до случаев очевидных недопустимых нарушений при строительстве: отсутствия разрешений на строительство или правоустанавливающих документов на землю. При этом неважно, какой характер имели нарушения, в отношении МКД, индивидуальных жилых домов, садовых домов решение о сносе принимается исключительно судом. Данное правило также распространяется на объекты, право собственности на которые зарегистрировано в ЕГРН. Основной плюсом законопроектов — введение института приведения объектов в соответствие, пояснили в Минстрое. В ведомстве напомнили, что по действующему законодательству предусматривался исключительно снос самовольных построек вне зависимости от характера нарушения, которое зачастую может быть незначительным. Отныне объекты можно будет приводить в соответствие с установленными требованиями. Фото: www.novostroyki-oren.ru Кроме того, законом предусматривается обязанность по возмещению убытков добросовестным правообладателям объектов недвижимости, которые расположены в зонах с особыми условиями их использования, установленными до вступления в силу данных законопроектов. В настоящее время в РФ насчитывается 28 таких зон: в их числе охранные зоны объектов культурного наследия, электроэнергетики, железных дорог, трубопровода, линий сооружения связи, приаэродромные территории, придорожные полосы и т.д. Если объект, в отношении которого устанавливается зона, возведен после строительства дома, либо собственник объекта не обеспечил публичность информации о наличии такой зоны, то все компенсации собственнику дома возмещает собственник объекта. Если сам объект возведен раньше, чем был построен дом, и собственник такого объекта обеспечил публичность информации о наличии зоны с особыми условиями использования, то финансовые расходы лежат на органе местного самоуправления, который разрешил строительство дома. Если же дом построен без необходимых разрешений и согласований, то финансовая нагрузка ложится на недобросовестного строителя дома, и он сносит объект за свой счет, разъяснили в Минстрое. Фото: www.mshj.ru