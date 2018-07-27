Ещё
Депутаты отрегулировали правила сноса самостроя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутаты отрегулировали правила сноса самостроя 

Единый реестр застройщиков 40 минут назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Подготовленные Минстроем законопроекты, посвященные правовым вопросам, связанным с признанием зданий самовольными постройками и с использованием объектов недвижимости в зонах с особыми территориальными условиями приняты Госдумой в третьих чтениях. Фото: www.yugopolis.ru Как уже отмечал портал ЕРЗ, согласно предложенным поправкам в Градостроительный и Гражданский кодекс, из числа самовольных построек исключаются объекты, построенные с нарушениями установленных ограничений. Здесь условие одно — если эти объекты были построены на основании необходимых согласований и разрешений, а собственник объекта при этом не знал и не должен был знать об ограничениях, действующих в отношении его земельного участка. Кроме того, возможность принятия решений о сносе самовольных построек во внесудебном порядке сужается до случаев очевидных недопустимых нарушений при строительстве: отсутствия разрешений на строительство или правоустанавливающих документов на землю. При этом неважно, какой характер имели нарушения, в отношении МКД, индивидуальных жилых домов, садовых домов решение о сносе принимается исключительно судом. Данное правило также распространяется на объекты, право собственности на которые зарегистрировано в ЕГРН. Основной плюсом законопроектов — введение института приведения объектов в соответствие, пояснили в Минстрое. В ведомстве напомнили, что по действующему законодательству предусматривался исключительно снос самовольных построек вне зависимости от характера нарушения, которое зачастую может быть незначительным. Отныне объекты можно будет приводить в соответствие с установленными требованиями. Фото: www.novostroyki-oren.ru Кроме того, законом предусматривается обязанность по возмещению убытков добросовестным правообладателям объектов недвижимости, которые расположены в зонах с особыми условиями их использования, установленными до вступления в силу данных законопроектов. В настоящее время в РФ насчитывается 28 таких зон: в их числе охранные зоны объектов культурного наследия, электроэнергетики, железных дорог, трубопровода, линий сооружения связи, приаэродромные территории, придорожные полосы и т.д. Если объект, в отношении которого устанавливается зона, возведен после строительства дома, либо собственник объекта не обеспечил публичность информации о наличии такой зоны, то все компенсации собственнику дома возмещает собственник объекта. Если сам объект возведен раньше, чем был построен дом, и собственник такого объекта обеспечил публичность информации о наличии зоны с особыми условиями использования, то финансовые расходы лежат на органе местного самоуправления, который разрешил строительство дома. Если же дом построен без необходимых разрешений и согласований, то финансовая нагрузка ложится на недобросовестного строителя дома, и он сносит объект за свой счет, разъяснили в Минстрое. Фото: www.mshj.ru
Единый реестр застройщиков: последние новости
Начала работу площадка для общественного обсуждения нормативных документов в строительстве Владимир Якушев: Застройщикам выгоднее перейти на эскроу-счета до 1 июля 2019 года В России упорядочат правила сноса самостроя, включая МКД
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тяжелом состоянии Кобзона78
Путин поставил Эрдогану условие для похода в ресторан178
Конфуз на саммите БРИКС и другие события дня25
Умер Игорь Беляев9
Экс-замглавы МЧС арестовали за продажу поста губернатора52
Видео
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение