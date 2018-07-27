27 июля день рождения московского гусара и поэта Дениса Давыдова 

Родился Денис Давыдов в Москве, в семье бригадира Василия Денисовича, служившего под командованием легендарного Александра Васильевича Суворова, и дочери харьковского генерал-губернатора Елены Евдокимовны. Много московских адресов сменила фамилия Давыдовых, доводилось им жить и в Трубниковском переулке, и в Староконюшенном, и на Смоленском бульваре, и в Большом Знаменском, но лишь два адреса сохранились — роскошная усадьба на Пречистенке и дом на Арбате под номером 25. Фото: turisticum.ru Начало военной карьеры Дениса Давыдова было положено в кавалергардском полку. Офицеры-сослуживцы полюбили молодого Давыдова всей душой, он был скромен, обаятелен и остроумен, к тому же у кавалергарда обнаружился недурной поэтический талант: Ради бога, трубку дай! Ставь бутылки перед нами, Всех наездников сзывай С закрученными усами! Чтобы хором здесь гремел Эскадрон гусар летучих, Чтоб до неба возлетел Я на их руках могучих; Чтобы стены от ура И тряслись и трепетали!.. (Гусарский пир) Фото: proza.ru Пирушки, шампанское, барышни…, всё это имело место в лихой гусарской жизни. Но были и сражения, и доблесть русских воинов, награды и ордена. Наш гусар храбро воевал с французами и пруссаками, со шведами в Финляндии, турками в Молдавии и на Балканах, конечно, в Отечественной войне 1812 года, а позже принял участие в персидской и польской кампаниях 1826 и 1831 годов. Награды сыпались одна за другой: золотой Прейсиш-Эйлауский крест, орден святой Анны 2-го класса, золотая сабля с надписью «За храбрость», прусский орден «За достоинство», алмазные знаки ордена святой Анны 2-го класса, и, наконец, ордена Святого Владимира 3-й степени и Святого Георгия 4-й степени за «план партизанских действий». Символом народного гнева, грозой французов (и даже самого Наполеона!) прослыл в той войне бесстрашный Денис Давыдов: Но коль враг ожесточенный Нам дерзнет противустать, Первый долг мой, долг священный Вновь за родину восстать; Друг твой в поле появится, Еще саблею блеснет, Или в лаврах возвратится, Иль на лаврах мертв падет!.. (Элегия IV, «В ужасах войны кровавой») Фото: big-life-history.party
Мёртвым он не пал, а вышел героем из поля боя (известно, что Наполеон при поимке Дениса Давыдова приказал того на месте расстрелять, но отряду доблестного гусара удалось заманить французов в ловушку и взять в плен). После выхода в отставку Денис Давыдов поселился в своём родовом имении в Верхней Мазе (ныне Радищевский район Ульяновской области). Вдали от Москвы и Петербурга с супругой Софьей Николаевной они воспитывали многочисленных детей. Давыдов вел обширную переписку с Александром Пушкиным (с поэтом он был знаком лично, стихи гусара печатались в пушкинском «Современнике»), Петром Вяземским, Николаем Языковым. В имении им была собрана богатейшая библиотека, а из близлежащих Сызрани, Пензы, Саратова Денис Давыдов привозил журналы и газеты.
Фото: s30556663155.mirtesen.ru Известно, что он с упоением относился к лошадям, очень заботливо за ними ухаживал, одаривал он, впрочем, рублём и тех крестьян, кто тоже с особой тщательностью относился к лихим скакунам. Своим крестьянам наш герой Отечественной войны 1812 года построил школу, сократил размер барщины и оброка, отменил телесные наказания. Денис Давыдов был страстным охотником на зайцев, лис, волков и даже на медведей. Его творческое наследие насчитывает не только стихи, баллады, романсы, эпиграммы, но и воспоминания о своих старших соратниках по боевым сражениям — Александре Суворове и Алексее Ермолове. Он оставил «Дневник партизанских действий 1812 года», мемуары о цесаревиче Константине Павловиче и Александре Грибоедове, Тильзите 1807 года, материалы по военной истории. Скончался Денис Давыдов 22 апреля 1839 года, прах его был перевезен на Новодевичье кладбище, но: Дениса не спрячет могила… Звенят вдалеке удила. И сабля его не скосила, И пуля его не взяла! По-прежнему молча и строго, Тряхнув удалой головой, Спешит он по зимним дорогам Навстречу страде боевой. И вспомнит ли схватки былые, Досуга, веселья часы, Он крутит лихие, густые Свои боевые усы. (Михаил Спиров) Фото: gazeta-curier.ru Гусар и весельчак, балагур и победитель французов остался в веках памяти народной — уроженец Москвы, участник многочисленных военных походов в Финляндии, Пруссии, Франции, Польши, Кавказа, житель волжских берегов. Военная слава передалась поколениям — его правнучка, Юлия Буторова, была сестрой милосердия во время Первой мировой войны. После 1917 года Юлия перебралась в Берлин, затем в Париж и умерла в 1946 году, прах её покоится на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Другой же правнук, Лев Денисович Давыдов, защищал в грозные годы Сталинград, а войну закончил, как и прадед — в Германии.