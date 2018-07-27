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1030-летие крещения Руси отметят в Богородском районе 28 июля
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1030-летие крещения Руси отметят в Богородском районе 28 июля 

Newsroom24 44 минуты назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии, праздничные мероприятия пройдут в селе Сартаково.
В 8 часов утра митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит Божественную литургию в храме в честь святого князя Владимира. По окончании Божественной литургии состоится открытие XIV Всероссийского фольклорного фестиваля «Хрустальный ключ».
В его программу включены выступления исполнителей из Республики Удмуртия, Марий Эл, из Архангельской, Оренбургской и Кировской областей, Москвы, Нижегородской области и других регионов.
В рамках фестиваля состоится выставка-ярмарка мастеров народных промыслов и ремесел: куклоделие, ковроткачество, лоскутная техника, вышивка, вязание, кружевоплетение, макраме, резьба по дереву, изделия из природного материала, керамика и художественная роспись.
Для детей подготовлена специальная программа мероприятий «Лето в городе».
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