1030-летие крещения Руси отметят в Богородском районе 28 июля

Как сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии, праздничные мероприятия пройдут в селе Сартаково.

В 8 часов утра митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит Божественную литургию в храме в честь святого князя Владимира . По окончании Божественной литургии состоится открытие XIV Всероссийского фольклорного фестиваля «Хрустальный ключ».

В рамках фестиваля состоится выставка-ярмарка мастеров народных промыслов и ремесел: куклоделие, ковроткачество, лоскутная техника, вышивка, вязание, кружевоплетение, макраме, резьба по дереву, изделия из природного материала, керамика и художественная роспись.

Для детей подготовлена специальная программа мероприятий «Лето в городе».