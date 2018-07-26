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Лето в офисе, или Как не сойти с ума без отпуска
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Лето в офисе, или Как не сойти с ума без отпуска 

Anews 48 минут назад
Фото: Anews
Лето считается порой отпусков, но не у каждого офисного служащего получается уйти на отдых. Таким работникам приходится терпеть невыносимую жару в душных кабинетах, что сильно сказывается на производительности и самочувствии человека. Эксперты решили помочь советами о том, как пережить лето без отпуска.
Аквапарк
Отдых в аквапарке больше всего напоминает настоящий отпуск, а многие такие заведения предлагают своим посетителям понежиться под солнцем. Искусственные волны могут подарить ощущение отдыха на пляже, а катание на горках поднимет настроение. Бассейн
Чаще всего люди отдыхают в приморских городах, где есть возможность искупаться в море и позагорать. Если нет возможности уехать на пляж, можно заменить отдых у воды бассейном, а позагорать можно на балконе. Музеи
Многие туристы предпочитают посещения музеев и галерей, чтобы лучше узнать культуру страны, а те, кто не уехал из своего родного города, таким образом могут узнать его получше. В больших городах происходит масса событий, которые помогут разнообразить скучное лето без отдыха. Кафе
Чтобы приятно скрасить будни нужно находить время для ужина в красивых заведениях, например, в кафе с открытыми террасами. Приятный вид из окна или веранды должен частично компенсировать потерю полноценного путешествия. Дача
Всем, кто остался без отпуска, нужно стремиться покинуть город на выходные, уехав на дачу. Если же загородного участка нет, можно воспользоваться услугами баз отдыха, которые расположены ближе к природе.]]>
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