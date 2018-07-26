ФСБ предлагает признать медведей «стратегически важным ресурсом» 

ФСБ России внезапно попыталась сделать по-настоящему доброе дело. В недрах конторы подготовили поправки в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. К таковым чекисты причислили бурых и гималайских медведей.
Свои действия контора мотивировала тем, что эти наши славные мохнатые друзья являются (и это так и есть) товаром, «востребованным на нелегальных зарубежных рынках». Контрабандой, иными словами. И если поправки, пройдя через все законотворческие муки — это ведь вам не реновация, пенсии или митинговые штрафы, — таки вступят в силу, за убийство мишек и торговлю частями их тел, стратегически важных для контрабандистов, будут судить по статье 226.1 УК РФ. Таким образом мишки приравнены к произведениям искусства (полностью поддерживаем! — Ред.), сильнодействующим, ядовитым, отравляющим, взрывчатым и прочим химическим веществам, а также боеприпасам и оружию массового поражения.
И вот что характерно. Если Международный союз охраны природы считает бурого медведя видом, возможность вымирания которого крайне мала, то гималайский медведь — в природе осталось около 5 тысяч особей (и то это не точно, подсчеты уже давно не производились) — не обладает вообще никаким охранным статусом. В начале года по этому поводу разгорелся нешуточный конфликт между экологами и Минприроды. Первые еще с 2017 года добиваются включения гималайских мишек в Красную книгу, а второе, похоже, идет на поводу у охотничьего лобби и лесодобывающих компаний (включение в Красную книгу автоматически означает и охранный статус среды обитания) и не включает вообще никуда.
В связи с этим мы поинтересовались у эксперта Гринпис России Михаила Крейндлина, является ли численность гималайских медведей «бутылочным горлом» (ситуация, когда популяция оказывается на грани вымирания). Эколог ответил, что вид, чья численность падает ниже 10 тыс., уже находится в опасности. Таким образом, ФСБ выступает в нехарактерной роли защитника живой природы. Некому больше медведей пожалеть?
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Материал вышел в издании «Собеседник» №28-2018 под заголовком «Руки прочь от медведей!».