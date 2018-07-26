ФСБ предлагает признать медведей «стратегически важным ресурсом»

ФСБ России внезапно попыталась сделать по-настоящему доброе дело. В недрах конторы подготовили поправки в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. К таковым чекисты причислили бурых и гималайских медведей.

Свои действия контора мотивировала тем, что эти наши славные мохнатые друзья являются (и это так и есть) товаром, «востребованным на нелегальных зарубежных рынках». Контрабандой, иными словами. И если поправки, пройдя через все законотворческие муки — это ведь вам не реновация, пенсии или митинговые штрафы, — таки вступят в силу, за убийство мишек и торговлю частями их тел, стратегически важных для контрабандистов, будут судить по статье 226.1 УК РФ. Таким образом мишки приравнены к произведениям искусства (полностью поддерживаем! — Ред.), сильнодействующим, ядовитым, отравляющим, взрывчатым и прочим химическим веществам, а также боеприпасам и оружию массового поражения.

И вот что характерно. Если Международный союз охраны природы считает бурого медведя видом, возможность вымирания которого крайне мала, то гималайский медведь — в природе осталось около 5 тысяч особей (и то это не точно, подсчеты уже давно не производились) — не обладает вообще никаким охранным статусом. В начале года по этому поводу разгорелся нешуточный конфликт между экологами и Минприроды . Первые еще с 2017 года добиваются включения гималайских мишек в Красную книгу, а второе, похоже, идет на поводу у охотничьего лобби и лесодобывающих компаний (включение в Красную книгу автоматически означает и охранный статус среды обитания) и не включает вообще никуда.

В связи с этим мы поинтересовались у эксперта Гринпис России Михаила Крейндлина , является ли численность гималайских медведей «бутылочным горлом» (ситуация, когда популяция оказывается на грани вымирания). Эколог ответил, что вид, чья численность падает ниже 10 тыс., уже находится в опасности. Таким образом, ФСБ выступает в нехарактерной роли защитника живой природы. Некому больше медведей пожалеть?

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