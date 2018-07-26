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Археологи обнаружили древнюю пещеру с рисунками индейцев майя
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Археологи обнаружили древнюю пещеру с рисунками индейцев майя 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В ближайшее время к изучению найденных образцов наскальной живописи майя приступят специалисты из мексиканского Национального института антропологии и истории.
На юго-востоке Мексики археологи обнаружили следы наскальной живописи древнего человека. Изображения находятся на участке длиной 15 метров и высотой пять метров. Об этом сообщает агентство EFE.
В работах древних людей представлены птицы, млекопитающие, крест, изображения людей, а также отпечатки ладоней. Из-за обилия деталей, специалисты называют эту находку очень важной для понимания традиций майя.
В ближайшее время к изучению найденных образцов наскальной живописи майя приступят специалисты из мексиканского Национального института антропологии и истории.
Цивилизация майя достигла расцвета в 300-900 годы нашей эры, а к моменту открытия Америки пришла в упадок.
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