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Пентагон в 2019 году развернет в космосе элементы новой системы ПРО
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Пентагон в 2019 году развернет в космосе элементы новой системы ПРО 

Российская Газета 46 минут назад
Развертывание элементов систем ПРО в космосе заложено в проект бюджета Пентагона на 2019 год. Программа по плану должна завершиться к концу 2022 года и в итоге должна обеспечить «надежную противоракетную оборону», передает ТАСС.
За проект уже проголосовала Палата представителей США и не позднее чем через 90 дней после принятия документа министр обороны должен будет доложить профильным комитетам конгресса о прогрессе в работе по данной инициативе.
Общий же оборонный бюджет США на следующий год составит$716 млрд и в нем предусмотрены расходы на военную помощь Украине.
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