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Приморских дачников ждет неприятный сюрприз
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Приморских дачников ждет неприятный сюрприз 

Konkurent.ru 1 час назад
Фото: Konkurent.ru
Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступающий в силу с 1 января 2019 г.
«Закон регулирует ведение хозяйства в садоводческих некоммерческих и огороднических некоммерческих товариществах. Названные организационно-правовые формы заменили собой ранее существовавшие девять юридических форм некоммерческих объединений россиян, которые создавались для ведения такого рода хозяйства», — сообщилf KONKURENT.RU Виолетта Дорожкина, старший помощник прокурора края.
Главным отличием садоводств и огородничеств станет возможность строительства на них капитальных сооружений. На огороднических участках строительство объектов капитального строительства будет запрещено, на них допускается возведение временных построек, не имеющих фундамент. Садоводческие участки предполагают возможность строительства на них капитальных объектов. В жилых домах на садовых участках можно будет зарегистрироваться.
«Следует отметить, что, если на огородном участке уже стоит капитальное строение, ограничивать право собственности либо сносить строение дачникам не требуется. Взносы участников садоводческих некоммерческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также для граждан, ведущих хозяйство в их границах, будут разделены на членские и целевые», — сказала Виолетта Дорожкина.
Текущие затраты на деятельность будут оплачиваться с членских взносов, а развитие товарищества, его инфраструктуры — с целевых. Перечислять взносы возможно только безналичным расчетом по квитанции. Нововведением является и то, что в одном садоводстве или огородничестве может быть лишь одно товарищество (ранее такого ограничения не было).
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