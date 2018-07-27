Ежегодно на дороги Подмосковья направляют 40 млрд рублей

В дорожную инфраструктуру Подмосковья ежегодно инвестируют более 40 миллиардов рублей, передает «360».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что 22 июля в Домодедове открылось движение по путепроводу, соединяющему Краснодарскую улицу с трассой М‐4 «Дон». А с 2014 года в региона построили 22 путепровода, которые повысили транспортную доступность города. Кроме того, к открытию готовится ряд других объектов.

«Каждый такой путепровод — это развитие инфраструктуры, это приход новых инвесторов, потому что без переездов, без удобной коммуникации, никакой инвестор деньги вкладывать не будет, никакие рабочие места создаваться не будут, это исключено», — заявил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что жители в настоящее время ждут такие ключевые объекты, как подъездные и выездные дороги в Дедовске Мытищах , переезд в Балашихе

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков добавил, что ведется строительство еще шести путепроводов — в Реутове , Балашихе, Серпуховском районе. В Дедовске и Мытищах строительство начнется в этом году, а в 2018-м планируется окончание работ на 14 объектах, в том числе мост в Дубне.

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