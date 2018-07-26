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Юные танцоры из Соколиной горы стали лауреатами в трёх номинациях международного соревнования
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Юные танцоры из Соколиной горы стали лауреатами в трёх номинациях международного соревнования 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Образцовый ансамбль народного танца «Ожерелье» ГБОУ «Школа № 429 „Соколиная гора“ продемонстрировал высокие результаты на Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества „Черноморские легенды“.
Участниками мероприятие, которое прошло в Пицунде, стали более ста семидесяти юных талантов из разных уголков нашей страны. Конкурсанты представили десятки творческих номеров. Жюри высоко оценило выступления творческих коллективов из Соколиной горы — младшая, средняя и старшая возрастные группы „Ожерелья“ представили народные танцы. Ребята стали лауреатами первой степени в трех номинациях.
Кроме того, особым призом была отмечена работа руководителя ансамбля Аллы Самсоновой. Она была награждена грантом на участие во всероссийском форуме педагогов культуры и искусства „Развитие“.
Отметим, фестиваль-конкурс состоялся уже в пятнадцатый раз и был организован в рамках международного проекта „Союз Талантов“.
Фото: предоставлено ГБОУ „Школа № 429 „Соколиная гора“.
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