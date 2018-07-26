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Петербургский планетарий подготовил программу в день полного затмения
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Петербургский планетарий подготовил программу в день полного затмения 

RT на русском 1 час назад
Петербургский планетарий подготовил программу, посвящённую полному лунному затмению 27 июля, сообщает ФАН.
Наблюдать в телескопы можно будет 27 июля в обсерватории. Сеансы начинаются в 21:30, 23:00 и 00:30.
Полное лунное затмение окажется самым продолжительным с начала XXI века — более 3,5 часов. Полная фаза ожидается с 22:30 до 00:13 мск.
Также Марс впервые за 15 лет будет на максимально близком к Земле расстоянии. Продолжительность также составит 3,5 часа. Наблюдать за ним можно с 21:24 до 01:20 мск.
Ранее m24 сообщало, что лунное затмение и великое противостояние Марса можно будет увидеть в Московском планетарии.
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