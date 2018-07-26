Гуттериш предупредил о возможном банкротстве ООН

Фото: Юрий Кочетков/EPA-EFE Москва, 26 июля — «Вести. Экономика». В руководстве Организации объединенных наций сообщили о серьезном дефиците бюджета и нехватке финансирования из-за неплатежей ряда стран. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в письме, направленном ряду участников организации сообщил о том, что по состоянию на 30 июня 2018 г. дефицит бюджета ООН составил $138 млн, поручив сократить часть расходов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на текст письма:

"ООН никогда не сталкивалась с подобной тяжелой ситуацией с финансированием на таком раннем этапе в течение календарного года. Организация, подобная нашей, не должна сталкиваться с повторяющимися случаями возможного банкротства. У нас заканчиваются деньги раньше, при этом мы все дольше испытываем дефицит бюджета. В этой ситуации больше всего будут страдать те страны, которые обращаются к нам, но которым мы не можем помочь из-за из-за нехватки средств".

Как отмечается, по состоянию на 30 июня из 193 стран, входящих в состав участников ООН, свои взносы выплатили 112 государств. При этом свой взнос в бюджет ООН пока не внесли США.

США снизили финансирование ООН на $285 млн Портал «Вести. Экономика» отмечал, что американские власти приняли решение существенно снизить объем своего взноса в организацию в декабре 2017 г. Это произошло после того, как США под руководством постоянного представителя страны при ООН Никки Хейли в ходе голосования на Генассамблее ООН потерпели оглушительное фиаско: против решения президента США Дональда Трампа перенести американское посольство в Иерусалим высказались 128 стран. При этом США и Израиль смогли найти поддержку лишь у таких стран как Гватемала, Гондурас, Микронезия, Науру, Палау и Того.