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Калашников рассказал о разворачивающейся между США и Россией гибридной войне
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Калашников рассказал о разворачивающейся между США и Россией гибридной войне 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников назвал обвинения России в экономическом шпионаже в киберпространстве элементом гибридной войны, которую США развернули против нашей страны.
Ранее в четверг правительство США представило доклад, где обвинило российские спецслужбы в «агрессивном, широкомасштабном» экономическом шпионаже в киберпространстве.
«Я думаю, что это все-таки фейковая информация. Современные технологии почерпнуть из интернета нельзя. В лучшем случае — только принцип действий», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Что касается конкретных технологических изобретений и процессов, «они не могут быть изложены в виде системы идей, которые можно взять из интернета», подчеркнул сенатор.
Кроме того, Калашников не увидел, чтобы в стране реализовывались «те прорывные технологии, которые существуют в Штатах». «Это один из вариантов гибридной войны, которая разворачивается между США и Россией», — резюмировал он.
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