Калашников рассказал о разворачивающейся между США и Россией гибридной войне

Ранее в четверг правительство США представило доклад, где обвинило российские спецслужбы в «агрессивном, широкомасштабном» экономическом шпионаже в киберпространстве.

«Я думаю, что это все-таки фейковая информация. Современные технологии почерпнуть из интернета нельзя. В лучшем случае — только принцип действий», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Что касается конкретных технологических изобретений и процессов, «они не могут быть изложены в виде системы идей, которые можно взять из интернета», подчеркнул сенатор.

Кроме того, Калашников не увидел, чтобы в стране реализовывались «те прорывные технологии, которые существуют в Штатах». «Это один из вариантов гибридной войны, которая разворачивается между США и Россией», — резюмировал он.