Премьер Испании рассчитывает провести всеобщие выборы в 2020 году

МАДРИД , 26 июля. / ТАСС /. Правительство Испании рассчитывает провести новые всеобщие выборы в 2020 году и не планирует внеочередного волеизъявления. Об этом заявил в четверг премьер-министр королевства Педро Санчес на совместной пресс-конференции в Мадриде с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Мы находимся в демократической системе, и выборы будут [проведены] в свое время и должным образом, иными словами, в 2020 году", — отметил глава кабмина. Он уточнил, что таково «стремление, которое есть у правительства». «Но до этого мы хотим сплотить страну», — добавил премьер.

По словам Санчеса, Париж и Мадрид согласны с тем, что вопрос миграции «является глобальным вызовом». В этой связи он обратил внимание на то, что миграционная политика «должна основываться» на уважении прав человека. Кроме того, премьер заявил о важности сотрудничества с транзитными странами и государствами, откуда прибывают нелегалы.

Премьер также рассказал, что обсудил с Макроном организацию в октябре торжественной церемонии, посвященную борьбе двух стран против баскской террористической группировки ETA. Ожидается, что в ходе мероприятия Париж передаст Мадриду материалы, изъятые у ETA в ходе операций, которые были проведены на территории Франции. Это, как ожидается, может прояснить обстоятельства преступлений, которые до сих пор не были раскрыты.