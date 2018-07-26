Ещё
Премьер Испании рассчитывает провести всеобщие выборы в 2020 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Испании рассчитывает провести всеобщие выборы в 2020 году 

ТАСС 1 час назад
МАДРИД, 26 июля. /ТАСС/. Правительство Испании рассчитывает провести новые всеобщие выборы в 2020 году и не планирует внеочередного волеизъявления. Об этом заявил в четверг премьер-министр королевства Педро Санчес на совместной пресс-конференции в Мадриде с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
"Мы находимся в демократической системе, и выборы будут [проведены] в свое время и должным образом, иными словами, в 2020 году", — отметил глава кабмина. Он уточнил, что таково «стремление, которое есть у правительства». «Но до этого мы хотим сплотить страну», — добавил премьер.
По словам Санчеса, Париж и Мадрид согласны с тем, что вопрос миграции «является глобальным вызовом». В этой связи он обратил внимание на то, что миграционная политика «должна основываться» на уважении прав человека. Кроме того, премьер заявил о важности сотрудничества с транзитными странами и государствами, откуда прибывают нелегалы.
Премьер также рассказал, что обсудил с Макроном организацию в октябре торжественной церемонии, посвященную борьбе двух стран против баскской террористической группировки ETA. Ожидается, что в ходе мероприятия Париж передаст Мадриду материалы, изъятые у ETA в ходе операций, которые были проведены на территории Франции. Это, как ожидается, может прояснить обстоятельства преступлений, которые до сих пор не были раскрыты.
ТАСС: последние новости
Россияне смогут увидеть самое длительное затмение Луны в XXI веке АТОР: введение аккредитации ударит по неофициальным визовым центрам Архангельская область будет сотрудничать с ФАС в реализации плана развития конкуренции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тяжелом состоянии Кобзона77
Путин поставил Эрдогану условие для похода в ресторан
Конфуз на саммите БРИКС и другие события дня25
Умер Игорь Беляев9
Экс-замглавы МЧС арестовали за продажу поста губернатора50
Видео
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение