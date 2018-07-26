В погоне за американской мечтой: 9 надежных способов переехать в США

Получить грин-карту мечтает каждый второй, если не каждый первый житель постсоветского пространства. И шансы есть! Главное — выбрать для себя наиболее подходящий вариант из 9 возможных иммиграционных путей в США

Но лучше не жульничать. За такое грозит не только отказ в виде на жительство, но и запрет на въезд страну даже в качестве туриста.

Чтобы переехать в США, нужно получить грин-карту, дающую право на жительство. С этим документом можно жить в Америке, работать (но не на высших государственных должностях), ездить в другие страны и возвращаться обратно.

Обладатель грин-карты не может разве что голосовать на выборах, в остальном он не отличается от рядового американца. Однако через несколько лет проживания в США можно получить гражданство, которое даст уже все права. Но сейчас не об этом, поговорим о способах получения заветной грин-карты.

1. Брак с гражданином США Это самый простой и один из самых популярных способов получения документов. Но одной свадьбы недостаточно — после брачной церемонии нужно заполнить и подать в USCIS (служба гражданства и иммиграции) пакет документов. Вот их список:

форма I-130, устанавливающая родственную связь гражданина США с иностранцем;

I-130A, содержащая дополнительную информацию об иностранце;

I-485, запрос на получение грин-карты;

I-864, устанавливающая наличие у иммигранта финансовой поддержки, чтобы он не садился на пособия;

I-693, отчет медкомиссии о состоянии здоровья иностранца;

I-765, запрос на разрешение на работу.

Документы рассматривают несколько месяцев, а потом супругов приглашают на собеседование в иммиграционную службу, чтобы проверить, не фиктивный ли их союз. Там смотрят на совместные фотографии, задают всякие вопросы о быте и привычках возлюбленных, родственниках и о том, как пара познакомилась.

Вообще браки ради грин-карты бывают вполне себе искренними, а бывают и фиктивными. И у обоих есть свои преимущества.

Брак по любви обычно возникает между одинокой русской девушкой, мечтающей о лучшей жизни, и невостребованным среди своих соотечественниц американцем, сидящем на сайтах знакомств в поисках своей «Наташи».

Если романтические чувства действительно есть и за любовь никто никому не платит, петиция будет быстро одобрена. А вообще преимущества брака по любви с американцем — это быстрая и простая процедура, низкая вероятность отказа на интервью и грин-карта уже через год-полтора.

Теперь о фиктивном браке. Американцы соглашаются на такую авантюру за 20-40 тысяч долларов (1,2-2,5 млн рублей). За это вы получите несколько лет брака, с виду вполне себе счастливого.

Иммигрант получает грин-карту, выжидает еще где-то год для отвода подозрений и разводится по какой-нибудь бытовой причине. Все бы ничего, но фиктивный брак в Штатах — федеральное преступление. Если тайна будет раскрыта, то иностранец будет депортирован, а доблестный американец отправится в тюрьму. И да, после этого можно получить пожизненный бан на въезд в США.

Кстати, с приходом к власти Трампа брачные интервью проводятся куда тщательнее, супругов даже разделяют по разным комнатам, чтобы сравнить их показания.

2. Политическое убежище

В США можно уехать в поисках защиты — такой статус получает человек, доказавший, что у себя на родине он подвергается систематическим преследованиям из-за своей расы, национальности, религии, политического мнения или принадлежности к социальной группе, причем правительство этой страны не может и не хочет его защищать.

После получения статуса беженца уже через год можно получить настоящее американское гражданство.

Для запроса убежища необходимо приехать в США и подать в USCIS форму I-589, а также историю притеснений и любые документы, справки и свидетельства, которые ее подтверждают. Все материалы должны быть грамотно переведены на английский язык.

Раньше заявления беженцев рассматривали годами — приглашение на интервью можно было получить через 3-5 лет. Но с января 2018 года процедура существенно ускорилась и в консульство приглашают уже через месяц.

Кстати, около 90% заявлений на политическое убежище построены на вымысле, на самом деле никто никого не преследует. Просто хочется в Америку.

Реальный кейс на убежище может получить представитель ЛГБТ-сообщества. В странах СНГ таких людей действительно травят, и в США об этом знают.

Почти любой гей, трансгендер или лесбиянка из низкоразвитой страны может получить убежище в США, если серьезно изучит вопрос и начнет действовать.

Многие россияне и жители соседних стран уверены, что убежище можно получить и в случае несогласия с политикой власти. А в качестве доказательств используют репосты со страницы «ВКонтакте» с тридцатью подписчиками и фотки с митингов.

Но это не совсем так. Убежище по политическим соображениям могут получить только известные оппозиционные политики и журналисты, бизнесмены высокого уровня с политическими амбициями и активные члены гражданского общества, которые мелькают в новостях.

Статистика решений всех судей по кейсам на политическое убежище открыта — на не можно посмотреть по здесь.

С настоящим кейсом получить одобрение вполне реально, да и сроки рассмотрения быстрые. Из недостатков — шанс отказа и возвращения на родину, где вас могут убить или посадить.

В наше время процветает индустрия выдуманных кейсов на политическое убежище. Можно нанять адвоката и он за отдельную плату создаст биографию «под ключ» с историей преследований, фальшивыми документами, справками, а бывает и сменой паспорта. Можно дойти и до причинения увечий самому себе, лишь бы план сработал.

Тут есть свои минусы, главный из которых — сделать из небылицы складную историю без внутренних противоречий и слабых мест очень сложная задача, с которой иммигрант не справится самостоятельно, а на адвокатов уйдут десятки тысяч долларов и несколько лет.

И опять же это федеральное преступление, за которым следует депортация и пожизненный бан на въезд в США.

Преимущества грин-карты по политическому убежищу: его можно попробовать, если ни один другой способ иммиграции не подходит, такие заявки быстро рассматривают и они имеют неплохой процент одобрения. Ну и все бесплатно, если вы готовите кейс самостоятельно.

С 29 января 2018 года заявления рассматривают в прямом порядке — чем раньше подал, тем раньше получил ответ. Средний срок ожидания интервью — месяц. С приходом Трампа беженцы часто жалуются на постоянные отказы и более строгое отношение офицеров, рассматривающих дела. Но согласно статистике, количество отказов увеличилось несущественно.

А еще с июня этого года на права беженцев не могут претендовать жертвы домашнего насилия и организованной преступности, в том числе нарко-картелей и гангстеров.

Получить статус прочим беженцам стало труднее и из-за дополнительной формулировки, которая сообщает, что США может принять человека, если правительство его страны не только «не желает» или «не может» его защитить, но и «всячески способствует» или «поощряет» его преследование. А доказать это ой как проблематично.

3. Воссоединение семьи

Если в Штатах у вас есть родственник, то можно получить грин-карту, подав семейную петицию. Правда это относится только к родителям, детям, супругам, а также родным братьям и сестрам. Бабушка перевезти внуков в Америку уже не сможет.

Американский спонсор должен подать следующие формы: I-130, I-485 и I-864. Тут все зависит от близости родственных связей — родители, дети до 21 года и супруг американского гражданина могут получить грин-карту в течение 6–18 месяцев.

А дети старше 21 года, братья и сёстры ждут намного дольше, причем ожидание очереди может составлять 10-25 лет в зависимости от степени родства.

Из преимуществ: простая форма, никаких дополнительных требований кроме родственников, низкая стоимость и быстрое рассмотрение для близкой родни.

Что случилось с приходом Трампа? Сроки ожидания грин-карты для некоторых категорий родственников превысили 20 лет и продолжают расти. А еще Трамп называет семейную иммиграцию «цепной» и предлагает сократить ее в несколько раз, оставив возможность воссоединения только для супругов и детей до 21 года.

4. Лотерея грин-карт

Самый просто способ попасть в США — выиграть в лотерею. Ежегодно разыгрывается 50 тысяч грин-карт. Чтобы стать участников лотереи нужно с октября по ноябрь заполнить простую анкету на специальном сайте, результаты объявляют в мае.

Шансы на успех повысятся, если заполнить бланки и на всех членов своей семьи. А еще лучше заполнять форму самостоятельно, без контор-посредников. Дело в том, что в случае выигрыша эти конторы нередко шантажируют победителей, предлагая купить уникальный номер заявки, известный только им — без него визу не получить. Иногда за это просят по 10 тысяч долларов.

Участвовать можно каждый год, но вероятность победы невелика — менее 1%. К тому же можно играть всю жизнь и не выиграть, а можно стать победителем с первого раза.

А теперь Трамп. Он уверен, что с помощью лотереи в страну попадают террористы и ее нужно отменить. Но реальных законопроектов на эту тему пока нет.

5. Рабочая виза H-1B Визу могут получить квалифицированные специалисты из других стран, необходимые американской экономике и имеющие job offer в США.

Этот документ одновременно и иммиграционный, и временный. Это значит, что человек может как временно поработать в стране и покинуть ее, так и при определенных условиях получить в дальнейшем грин-карту через работодателя.

Итак, как обзавестись визой H-1B: получаем профильное образование, нарабатываем годы опыта в своей сфере и становимся востребованным специалистом, консультируемся с иммиграционным адвокатом, начинаем поиск работы в США, находим работу, оплачиваем услуги иммиграционного адвоката, подаем документы в USCIS и получаем визу.

На деле рабочую визу могут получить всего несколько категорий специалистов: инженеры, программисты, микробиологи и некоторые другие умные ребята. Опытный маляр вряд ли может рассчитывать на иммиграцию.

Для подачи заявки используется форма I-129.

Теперь о новинках. Были повышены требования к минимальной заработной плате в США для соискателя, могут быть повышены еще больше. Все реже и реже одобряют петиции на продление H-1B визы, когда человек уже находится в США. А еще с такой визой стало сложнее получить грин-карту.

6. Грин-карта через работодателя

Способ очень похож на предыдущий, но отличается тем, что человек получает грин-карту через работу, уже находясь в США, а не приезжая сюда по рабочей визе.

Работает эта схема примерно так: человек получает образование в США (желательно — Master’s Degree или PhD), во время OPT находит стажировку, становится ценным сотрудником, упрашивает работодателя оформить ему грин-карту и таким образом остается в стране навсегда.

Но тут весьма возможно, что после окончания университета и прохождения стажировки выпускник покинет США, т.к. студенческая виза не является иммиграционной и не позволяет жить и работать в США, когда обучение закончено. Из прочих недостатков: непредсказуемость процесса, низкая вероятность положительного исхода и высокие требования к кандидатам.

7. Виза для одаренных людей O-1 Если вы гений, то вам сюда. Визу O-1 могут получить люди с экстраординарными способностями: певцы, музыканты, спортсмены, учёные, актеры, общественные деятели и другие таланты. Для подачи заявки используется форма I-129.

Но это не грин-карта. Т.е. вы приезжаете по визе в Штаты, и уже там пытаетесь получить вид на жительство, но не всем удается и таланты возвращаются домой.

Заявитель на визу О-1 обязан доказать, что он обладает экстраординарными способностями в какой-то сфере, причем в этой сфере входит в 1-5% лучших специалистов в мире, а также собирается работать по этой же специальности после приезда в США на благо американской экономики.

Многие иммиграционные адвокаты создают кейсы для О-1 «под ключ»: от «одаренного» человека требуется только прямо ходить, различать цвета, открывать рот во время разговора и не пускать слюни — все остальное делает его адвокат

Эти же адвокаты покупает в прессе публикации о таланте человека, организовывают его «авторство» в книгах и монографиях, делают подставные фотографии на саммитах и конференциях. Такие услуги стоят от 10 тысяч долларов.

8. Трансфер по визе L-1 Виза подходит для людей, работающих на управляющей позиции в крупной компании, которая имеет представительства как в США, так и в их стране. Такой человек может быть переведен для работы в американский офис — он получит визу L-1.

Также виза подойдет и некоторым собственникам небольшого или среднего бизнеса. Если ваш проект развивается и в родной стране, и в США — для вас есть возможность получить визу L-1 и переехать в США в роли директора этого бизнеса.

Но все не просто так — еще до вашего переезда бизнес-процесс в Америке должен быть налажен, а в родной стране бизнес должен иметь существенный оборот, показывать прибыль и серьезную организационную структуру.

По этой визе в дальнейшем можно получить грин-карту, а для подачи заявки на L-1 используется форма I-129.

И Трамп. С его приходом фиксируется множество отказов при попытке перейти с L-1 на грин-карту.

9. Инвестиции в американскую экономику

Иммиграция для богатых по визе EB-5. Далее можно получить и грин-карты — тоже, само собой, в обмен на инвестиции.

Порог вхождения достаточно высок, ведь для получения грин-карты придется вложить от 1 млн долларов и создать не меньше десяти новых рабочих мест для американских граждан и резидентов.

Исключение составляют инвестиции в депрессивные регионы через специальные распределительные центры — в таком случае понадобится всего 500 тысяч долларов.

Тут не обойтись без хорошего адвоката и бухгалтера, а главным минусом такого варианта можно назвать невыполнение заявленного бизнес-плана, который приведет к отказу в выдаче грин-карты.