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Московские власти предупредили о скором сносе «Дома-2»
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Московские власти предупредили о скором сносе «Дома-2» 

Ридус 1 час назад
Московские власти сообщили о запланированном изъятии земельного участка в поселке Летова Роща, на котором проходят съемки телепроекта «Дом-2».
На изымаемой территории планируется строительство одной из автомобильных магистралей Новой Москвы, которая свяжет деревню Саларьево со столичным районом Марьино.
«Единственная площадка, через которую проходит трасса, — это земли и нежилые строения компании «ЕТК-Инвест». Ее собственник был уведомлен о необходимости изъятия земли для госнужд в установленном законом порядке», — рассказал РИА Новости источник в пресс-службе московского департамента развития новых территорий.
Собеседник подчеркнул, что при проектировании новой магистрали не был задет ни один жилой объект.
По информации агентства, владелец конфискуемой земли — компания «ЕТК-Инвест» — приобрела участок площадью 2,9 гектара в 2017 году специально под съемки известного телешоу.
Программа «Дом-2» выходит в эфир более 14 лет, ее премьера состоялась 11 мая 2004 года.
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