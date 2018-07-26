Московские власти предупредили о скором сносе «Дома-2»

Московские власти сообщили о запланированном изъятии земельного участка в поселке Летова Роща, на котором проходят съемки телепроекта «Дом-2».

На изымаемой территории планируется строительство одной из автомобильных магистралей Новой Москвы , которая свяжет деревню Саларьево со столичным районом Марьино.

«Единственная площадка, через которую проходит трасса, — это земли и нежилые строения компании «ЕТК-Инвест». Ее собственник был уведомлен о необходимости изъятия земли для госнужд в установленном законом порядке», — рассказал РИА Новости источник в пресс-службе московского департамента развития новых территорий.

Собеседник подчеркнул, что при проектировании новой магистрали не был задет ни один жилой объект.

По информации агентства, владелец конфискуемой земли — компания «ЕТК-Инвест» — приобрела участок площадью 2,9 гектара в 2017 году специально под съемки известного телешоу.

Программа «Дом-2» выходит в эфир более 14 лет, ее премьера состоялась 11 мая 2004 года.