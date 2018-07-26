Огромная медуза напугала приморцев

Фотографию животного прислал подписчик инстаграм-паблика dpskontrol_125rus, который связал появление медузы с потеплением.

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