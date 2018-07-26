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Огромная медуза напугала приморцев
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Огромная медуза напугала приморцев 

Prim.News 1 час назад
Фото: Prim.News
Большую медузу заметили в воде у берега у мыса Балка на острове Русский во Владивостоке.
Фотографию животного прислал подписчик инстаграм-паблика dpskontrol_125rus, который связал появление медузы с потеплением.
Между тем, далеко не все медузы опасны для человека. В Приморье опасной считается медуза-крестовик. Ели вас ужалил крестовик, обработайте пораженное место спиртом, вызовите скорую помощь или сами отвезите пострадавшего в больницу. Ни в коем случае не расчесывайте место поражения. С середины июля во Владивостоке традиционно начинается сезон крестовиков. Особенно они активны в Амурском и Уссурийском заливах и в бухте Посьет. Ежегодно в это время в медицинские учреждения обращаются пострадавшие от укусов ядовитой медузы, пишет «Российская газета».
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