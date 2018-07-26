Ещё
Народный календарь. 27 июля. День Акилы или «Дозоры»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Народный календарь. 27 июля. День Акилы или «Дозоры» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В народе в этот день отмечают день Акилы, апостола от семидесяти. На Руси, впрочем, в этот день проводились и языческие обряды. «Вечерняя Москва» расскажет, как поклонение христианскому святому совмещалось с осколками древних верований.
Акила, как рассказывают нам церковные предания, был одним из числа апостолов, обращенных Павлом. Причем, он входит в число апостолов от семидесяти, то есть, непосредственных учеников Двенадцати. Видимо, это связано с тем, что за время своей богатой приключениями и переездами жизни Акила и его жена Присцилла встречались с Петром, Иоанном и другими первохристианами.
Иудей Акила родился в городе Понте, долго жил в Риме, столице Империи, пока не был изгнан оттуда по велению императора Клавдия. За что, история умалчивает. Поселившись в Коринфе, Акила познакомился с апостолом Павлом. Великий богослов, естественно, обратил супругов в христианство, после чего Акила и Присцилла проводили в своем доме богослужения, распространяли христианскую веру и помогали апостолу Павлу.
Впрочем, русские крестьяне, отстояв на службе положенные часы, отправлялись в этот день в поле и оставляли приношения полевому (аналог домового). У последней полосы жатвы ставил горшок каши, а на меже пучок ржи. Это считалось залогом хорошего урожая на будущий год.
Кроме того, «на Акилу» обычно наступают дождливые дни, вырастают грибы в средней полосе. Проблема в том, что с дождями приходили и гром с молнией, а этого крестьянин боялся. И пожара и гнева Илии Пророка, а больше всего — нечистой силы, которая «летает на громах». Часто на поля налетали ветры с вихрями и дожди с грозами — поэтому урожай нужно было сторожить, выходить дозором. Отсюда возникло и второе название дня — Дозоры.
Именины в этот день отмечают Акила, Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан и Федор.
Вечерняя Москва: последние новости
Визовые центры России оказались под угрозой закрытия Археологи обнаружили древнюю пещеру с рисунками индейцев майя Наука против веры: ученые усомнились в подлинности святыни
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тяжелом состоянии Кобзона78
Путин поставил Эрдогану условие для похода в ресторан178
Конфуз на саммите БРИКС и другие события дня25
Умер Игорь Беляев9
Экс-замглавы МЧС арестовали за продажу поста губернатора52
Видео
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение