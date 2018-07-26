Народный календарь. 27 июля. День Акилы или «Дозоры»

В народе в этот день отмечают день Акилы, апостола от семидесяти. На Руси, впрочем, в этот день проводились и языческие обряды. «Вечерняя Москва» расскажет, как поклонение христианскому святому совмещалось с осколками древних верований.

Акила, как рассказывают нам церковные предания, был одним из числа апостолов, обращенных Павлом. Причем, он входит в число апостолов от семидесяти, то есть, непосредственных учеников Двенадцати. Видимо, это связано с тем, что за время своей богатой приключениями и переездами жизни Акила и его жена Присцилла встречались с Петром, Иоанном и другими первохристианами.

Иудей Акила родился в городе Понте, долго жил в Риме , столице Империи, пока не был изгнан оттуда по велению императора Клавдия. За что, история умалчивает. Поселившись в Коринфе, Акила познакомился с апостолом Павлом. Великий богослов, естественно, обратил супругов в христианство, после чего Акила и Присцилла проводили в своем доме богослужения, распространяли христианскую веру и помогали апостолу Павлу.

Впрочем, русские крестьяне, отстояв на службе положенные часы, отправлялись в этот день в поле и оставляли приношения полевому (аналог домового). У последней полосы жатвы ставил горшок каши, а на меже пучок ржи. Это считалось залогом хорошего урожая на будущий год.

Кроме того, «на Акилу» обычно наступают дождливые дни, вырастают грибы в средней полосе. Проблема в том, что с дождями приходили и гром с молнией, а этого крестьянин боялся. И пожара и гнева Илии Пророка, а больше всего — нечистой силы, которая «летает на громах». Часто на поля налетали ветры с вихрями и дожди с грозами — поэтому урожай нужно было сторожить, выходить дозором. Отсюда возникло и второе название дня — Дозоры.

Именины в этот день отмечают Акила, Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан и Федор.