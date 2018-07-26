Жителя Москвы могут выдворить в Армению из-за ошибки при оформлении гражданства отца

Борис Аревшатян, проживший в России почти всю жизнь, пытается в судебном порядке добиться принятия в гражданство РФ и отмены решения о выдворении из страны. Более 20 лет назад при получении его отцом российского паспорта в справку к документу не были внесены дети, в том числе Борис. Молодого человека привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России и собираются выслать в Армению

Борис Аревшатян родился в 1992 году в Армении. Его родителям, гражданам Армении, было выдано на ребёнка свидетельство о рождении в СССР. Сами они также имели паспорта СССР. В том же году Борис с родителями переехал жить в Россию. Семья официально зарегистрировалась в арендованном жилье в Москве . Борис посещал московский детский сад, затем учился в московской школе. В 1997 году отец Бориса Арменак Аревшатян получил российский паспорт в обмен на паспорт СССР. Однако в справку к документу компетентные органы не внесли детей, в том числе Бориса.

В 2008 году бабушка Бориса Аревшатяна, жившая в Армении, заболела, и молодой человек на год переехал в Ереван ухаживать за ней. Когда в 2009 году он попытался вылететь назад в Россию, его не выпустили из страны и заставили получить паспорт гражданина Армении.

«Я не хотел получать гражданство Армении, потому что всю жизнь прожил в России и даже не знаю армянского языка, — рассказал RT Борис. — Я объяснял, что планирую получать гражданство РФ, но меня не выпускали из страны, поэтому пришлось сделать паспорт».

После того, как молодой человек получил паспорт и выехал в Россию, полиция Армении инициировала в его отношении уголовное дело за уклонение от срочной военной службы.

В 2017 году Бориса задержали сотрудники российской полиции , так как он был объявлен в межгосударственный розыск. Однако после обращения российской стороны в компетентные органы Армении по данному делу, выяснилось, что инициатор не намерен требовать выдачу задержанного. Гагаринский суд официально постановил не задерживать Аревшатяна.

«По законодательству Армении уголовное дело против меня будет закрыто по истечению призывного возраста — 27 лет. Я должен буду выехать в Армению и заплатить штраф в размере 450 рублей», — комментирует Борис.

Одновременно молодой человек был привлечён к административной ответственности за нарушение режима пребывания в РФ.

«Я пытался оспорить эти решения в Кунцевском суде, но, как мне показалось, им не хотелось тратить на меня время — я получил отказ», — заявил Борис.

В 2018 году он повторно был привлечён к административной ответственности в связи с тем же нарушением. И хотя Борис предоставил документы о том, что по рождению он является гражданином России, а также имеет право на получение гражданства в упрощённом порядке, суд всё равно признал его иностранным гражданином и назначил административное выдворение за пределы РФ.

В постановлении Гагаринского суда Москвы отмечается, что Борис не предоставил достаточно доказательств, подтверждающих наличие у него сложившихся семейных отношений с отцом. При этом, по словам молодого человека, в суд были предоставлены копия паспорта отца, свидетельство о рождении и прочие необходимые документы, подтверждающие, что отец Бориса является гражданином России. Кроме того, в России проживают все его родственники, о чем он также поставил суд в известность. На данный момент молодой человек ждёт решения по обжалованию постановления о выдворении.

«Я понимаю, что отчасти виноват, нарушил режим пребывания, но суд мог бы учесть все обстоятельства и обойтись просто штрафом без выдворения», — говорит Борис.

Юрист Кристина Решетилович, защищающая интересы Бориса в суде, настаивает, что её подзащитный имеет право быть признанным гражданином России, так как родился на территории СССР, а единственная ошибка его родителей в том, что отец при получении паспорта РФ в 90-е годы не передал данные о своих детях в паспортный стол.

«По факту не может быть выдворения и запрета на въезд, так как Борис является гражданином РФ с рождения», — утверждает юрист.

В МВД подтвердили, что у Аревшатяна есть основания подать заявление о приёме в гражданство в упрощённом порядке, однако назначенное ему административное выдворение станет основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ), а также для отклонения его заявления о приёме в российское гражданство.

Руководитель Ассоциации адвокатов России Мария Баст в разговоре с RT подтвердила, что в рамках федерального закона № 62 «О гражданстве Российской Федерации» Борис может подавать документы на получение гражданства в упрощённом порядке, так как его отец является гражданином России.

«Административные нарушения могут повлиять на статус его пребывания в России во время оформления, однако это отдельная процедура, которая запускается уже после подачи заявления, — комментирует Баст. — После того, как заявление будет принято, нужно решать вопрос с миграционным управлением о том, что смысла в выдворении нет, так как у человека 100-процентные основания на получение гражданства в упрощённом порядке, потому что его отец — гражданин РФ».

По словам Марии Баст, у миграционной службы нет оснований для отказа в принятии заявления на получение гражданства в упрощённом порядке.

«Пока гражданин не подал заявление на приём в гражданство, он считается иностранным гражданином, нарушившим законодательные акты, и подлежит выдворению, — объясняет эксперт. — Но после подачи заявления его статус меняется на заявителя. Соответственно, на основании поданного заявления он может обратиться в МВД с просьбой приостановить выдворение. В случае отказа, он может оспорить решение в суде».

По словам юриста, в законе нет пункта, согласно которому иностранным гражданам нельзя получить гражданство России, если они находились под уголовным преследованием в другой стране: «Если внутренние акты есть, то пусть они это скажут».

Баст подчеркнула, что у Бориса Аревшатяна есть все законные основания на получение гражданства РФ.