Макрон заявил, что он против переговоров по соглашению ЕС и США о торговом партнерстве 

МАДРИД, 26 июл /ПРАЙМ/. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не поддерживает на данном этапе начало переговоров по торговому соглашению между ЕС и США, поскольку для этого пока нет условий.
"Ни Европа, ни Франция никогда не хотели никакой коммерческой войны. Но любой торговый диалог может только основываться на сбалансированных отношениях, а ни в коем случае на угрозах. В этом случае у нас есть сомнения, которые нам надо прояснить с нашими европейскими партнерами. Я не поддерживаю начало большого торгового диалога, поскольку это не позволяет контекст", — заявил Макрон на пресс-конференции в Мадриде.
Он добавил также, что одна из причин его несогласия в том, что соглашение должно включать в себя сельское хозяйство. «Ни один европейский стандарт не может быть снижен в области окружающей среды, здоровья или продовольствия», — добавил Макрон.
Президент США Дональд Трамп провел в среду переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и заявил по итогам переговоров, что стороны начнут работу в направлении отмены всех пошлин и субсидий, а также что ЕС увеличит закупки сжиженного природного газа и сои из США.