Макрон заявил, что он против переговоров по соглашению ЕС и США о торговом партнерстве

"Ни Европа, ни Франция никогда не хотели никакой коммерческой войны. Но любой торговый диалог может только основываться на сбалансированных отношениях, а ни в коем случае на угрозах. В этом случае у нас есть сомнения, которые нам надо прояснить с нашими европейскими партнерами. Я не поддерживаю начало большого торгового диалога, поскольку это не позволяет контекст", — заявил Макрон на пресс-конференции в Мадриде.

Он добавил также, что одна из причин его несогласия в том, что соглашение должно включать в себя сельское хозяйство. «Ни один европейский стандарт не может быть снижен в области окружающей среды, здоровья или продовольствия», — добавил Макрон.