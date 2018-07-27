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Эксперт прокомментировал обвинение России в кибершпионаже против США
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Эксперт прокомментировал обвинение России в кибершпионаже против США 

Москва24 59 минут назад
Фото: Москва24
Экономист, эксперт РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько прокомментировал доклад Национальной разведки США, в котором Россию обвиняют в экономическом кибершпионаже.
"Тот факт, что власти США стали обвинять в ухудшении экономики своей страны другие государства, говорит о том, что дела там и правда обстоят плохо. Соответственно, начинается поиск виновных. Конечно, это является частью внутриполитической борьбы: в ноябре ожидаются выборы в конгресс Соединенных Штатов", — цитирует эксперта RT.
По его словам, по итогам голосования демократы могут увеличить свою долю в американском парламенте. В этом случае может быть достигнут консенсус по поводу импичмента Дональда Трампа. Чтобы остаться на плаву власти ищут любую соломинку, добавил Гинько.
Эксперт обратил внимание и на то, что Белый дом обвиняет другие государства в отказе действовать в интересах экономики Соединенных штатов, а принятые Вашингтоном протекционистские меры неудачная попытка решить внутренние проблемы за чужой счет. Подобные действия вызывают возмущение у всех государств, столкнувшихся с пошлинами.
"Никто от США такого не ожидал, они всегда говорили, что придерживаются принципов свободной торговли. Но сейчас тот же Пекин обвиняют в том, что он занижает курс китайского юаня или проводит какую-то поддержку. Но в той или иной мере любое государство поддерживает собственную промышленность", — отметил Гинько.
Ранее офис директора Национальной разведки США опубликовал доклад, в котором Россию обвинили в экономическом кибершпионаже против Штатов и их союзников.
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