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Экономист прокомментировал обвинение России в кибершпионаже против США
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Экономист прокомментировал обвинение России в кибершпионаже против США 

RT на русском 1 час назад
Экономист, эксперт РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT доклад Национальной разведки США, в котором Россию обвиняют в экономическом кибершпионаже против Соединённых Штатов.
«Тот факт, что власти США стали обвинять в ухудшении экономики своей страны другие государства, говорит о том, что дела там и правда обстоят плохо. Соответственно, начинается поиск виновных. Конечно, это является частью внутриполитической борьбы — в ноябре ожидаются выборы в конгресс Соединённых штатов, вполне возможно, что демократы могут увеличить свою долю в американском парламенте и тогда возникает консенсус по поводу импичмента Дональда Трампа. Власти США пытаются искать любую соломинку, которая бы им позволила остаться на плаву и договориться с основными политическими игроками внутри страны. Но ситуация только усугубляется», — считает Гинько.
По словам эксперта, Белый дом обвиняет другие государства в отказе действовать в интересах экономики Соединённых штатов.
«Что касается протекционистских мер — они являются неумелой попыткой решить проблемы американской экономики за счёт других. Это вызывает возмущение у всех государств, которые сталкиваются с дополнительными импортными пошлинами. Никто от США такого не ожидал, они всегда говорили, что придерживаются принципов свободной торговли. Но сейчас тот же Пекин обвиняют в том, что он занижает курс китайского юаня или проводит какую-то поддержку. Но в той или иной мере любое государство поддерживает собственную промышленность. С этой точки зрения у Белового дома все виноваты в том, что помогают развитию собственной экономики, а не действуют в интересах американских корпораций», — сказал он.
Ранее офис директора Национальной разведки США опубликовал доклад, в котором Россия обвиняется в экономическом кибершпионаже против Соединённых Штатов и их союзников.
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