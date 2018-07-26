Экономист прокомментировал обвинение России в кибершпионаже против США

«Тот факт, что власти США стали обвинять в ухудшении экономики своей страны другие государства, говорит о том, что дела там и правда обстоят плохо. Соответственно, начинается поиск виновных. Конечно, это является частью внутриполитической борьбы — в ноябре ожидаются выборы в конгресс Соединённых штатов, вполне возможно, что демократы могут увеличить свою долю в американском парламенте и тогда возникает консенсус по поводу импичмента Дональда Трампа . Власти США пытаются искать любую соломинку, которая бы им позволила остаться на плаву и договориться с основными политическими игроками внутри страны. Но ситуация только усугубляется», — считает Гинько.

По словам эксперта, Белый дом обвиняет другие государства в отказе действовать в интересах экономики Соединённых штатов.

«Что касается протекционистских мер — они являются неумелой попыткой решить проблемы американской экономики за счёт других. Это вызывает возмущение у всех государств, которые сталкиваются с дополнительными импортными пошлинами. Никто от США такого не ожидал, они всегда говорили, что придерживаются принципов свободной торговли. Но сейчас тот же Пекин обвиняют в том, что он занижает курс китайского юаня или проводит какую-то поддержку. Но в той или иной мере любое государство поддерживает собственную промышленность. С этой точки зрения у Белового дома все виноваты в том, что помогают развитию собственной экономики, а не действуют в интересах американских корпораций», — сказал он.

Ранее офис директора Национальной разведки США опубликовал доклад, в котором Россия обвиняется в экономическом кибершпионаже против Соединённых Штатов и их союзников.