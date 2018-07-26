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Президент Филиппин подписал закон об автономии мусульман
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Президент Филиппин подписал закон об автономии мусульман 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Манила, 26 июля /Синьхуа/ — Президент Филиппин Родриго Дутерте подписал сегодня закон об автономии мусульман после около 50 лет вооруженных конфликтов на Минданао, в результате которых погибли тысячи людей и миллионы бедных филиппинцев были вынуждены бежать оттуда.
Пресс-секретарь президента Гарри Роке сообщил журналистам, что Р. Дутерте «только что подписал Основной закон Бангсаморо.
Новый документ проложит путь к формированию правительства Автономного района Бангсаморо, который придет на смену нынешнему Автономному мусульманскому району Минданао. —0—
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