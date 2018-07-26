Президент Филиппин подписал закон об автономии мусульман

Новый документ проложит путь к формированию правительства Автономного района Бангсаморо, который придет на смену нынешнему Автономному мусульманскому району Минданао. —0—

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