Президент Филиппин подписал закон об автономии мусульман 

Манила, 26 июля /Синьхуа/ — Президент Филиппин Родриго Дутерте подписал сегодня закон об автономии мусульман после около 50 лет вооруженных конфликтов на Минданао, в результате которых погибли тысячи людей и миллионы бедных филиппинцев были вынуждены бежать оттуда.
Пресс-секретарь президента Гарри Роке сообщил журналистам, что Р. Дутерте «только что подписал Основной закон Бангсаморо.
Новый документ проложит путь к формированию правительства Автономного района Бангсаморо, который придет на смену нынешнему Автономному мусульманскому району Минданао. —0—